ماذا يحدث في جسمك عندما لا تحصل على نوم جيد؟

فاطمة ياسر

إن فهم ما يفعله النوم بجسمنا له أهمية قصوى قبل أن ندخل فيما يحدث عندما لا ننام، أثناء النوم ، نعتقد أن أجسامنا لا تتحرك، ولكن في الواقع ، يعمل دماغنا من خلال تطوير وتعلم وتحويل الذاكرة قصيرة المدى إلى ذاكرة طويلة المدى، وتسمى هذه العملية "التوحيد".

ووفقا لموقع " indiatoday-"، سنتعرف أن ما نتعلمه ونختبره أثناء النهار عندما نكون مستيقظين ، يتم تخزين الذكريات في صناديق مؤقتة في جزء من الدماغ يسمى الأبوكاربوس."ولكن فقط في الليل يكون دماغنا قادرًا على القيام بكل هذا عن طريق نقل جميع التجارب من التخزين المؤقت إلى التخزين الدائم في أجزاء مختلفة من الدماغ، و لذلك من المهم أن تتم عملية التوحيد هذه حتى يتسنى لنا" قادر على تذكر واسترداد كل تلك المعلومات في المستقبل".

الوظيفة الثانية المهمة للنوم هي النمو والإصلاح، وقال "أثناء النوم ، عندما يستريح جسمنا ، فإنه يطلق الكثير من هرمونات النمو ، بما في ذلك الميلاتونين. وهذا هرمون مهم للنمو والإصلاح". هذا هو السبب في أن الرضع والأطفال الصغار يحتاجون إلى نوم أكثر من البالغين لأن الجسم يفرز هرمونات النمو.

الوظيفة الثالثة المهمة هي الراحة وإعادة التوازن، وأضاف أن "الجسم سيعيد ضبط هرموناتنا وعقولنا ويعيد توازنها حتى لا تشعر بالإرهاق، كما أنه يمنع تلف الخلايا".

إذن ماذا يحدث إذا لم تنم جيدًا لمدة يوم أو يومين؟ فعلى المدى القصير ، "إذا لم تنم بشكل كافٍ ، فقد تبدأ في فقدان التركيز ، وتصبح عاطفيًا وتصبح أكثر انزعاجًا وتوترًا وغضبًا وحزنًا وإرهاقًا عقليًا، و من المحتمل أن تعاني من انخفاض فترة الانتباه وإرهاق الجسم ".

فعلى المدى الطويل ، فعدم الحصول على نوم جيد يعطل إنتاج هرمونات النمو ويؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني ويؤثر على وظائف إعادة ضبط الجسم.

أظهرت الدراسات أن شاشات العرض التي ينبعث منها الضوء الأزرق يمكن أن تثبط إنتاج الميلاتونين ، مما يجعل النوم صعبًا للغاية.

"إذا لم يكن لديك قسط كافٍ من النوم ، مثل أسبوع أو أسبوعين ، فقد يؤثر ذلك على مناعتك، و تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 7 ساعات هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى Covid-19 بحوالي 3 مرات من هؤلاء، الذين ينامون اكثر من 8 ساعات يوميا ".

إلى جانب ذلك ، تلعب المناعة دورًا كبيرًا في التطعيم أيضًا، فإذا ذهبت للحصول على لقاح مثل التهاب الكبد B أو فيروس الأنفلونزا ، فإن تأثير اللقاح أو استجابته قد ينخفض ​​إذا كنت لا تنام جيدًا.

بخلاف ذلك ، قد يؤدي قلة النوم الجيد إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسمنة والسرطان وضعف الصحة العقلية.