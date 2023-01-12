مؤلف موسيقى فيلم تيتانيك ريتشارد كلايدرمان يدعم مرضى السرطان فى مصر

كتبت أمل علام

كشف الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام ومدير مركز أبحاث طب عين شمس، رئيس المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدى والنساء، أن الفنان ريتشارد كلايدرمان يحيى حفلا خيريا لصالح مرضى السرطان يوم 20 يناير المقبل خلال حفل ختام المؤتمر الدولى للأورام، والذى تذهب أرباحه لدعم وتحسين نوعية حياة المرضى المتأثرين بهذا المرض من خلال القيام بمبادرات دولية، لرعاية مريضات سرطان الثدى وأمراض النساء لرعاية المرأة، بهدف أن تكون مصر خالية من السرطان.

وقال إن الفنان ريتشارد كلايدرمان يعود إلى مصر مرة أخرى بعد أن قدم حفلا عام 2020، كما أقام حفلا موسيقيا خاصا جدا فى عام 2016 بمصر احتفالًا بمرور 40 عامًا على حياته المهنية الهائلة.

وأضاف "المؤتمر هذا العام يقام على مدار يومين وهما 19 و20 يناير الجارى، بحضور ما يقرب من 180 عالما وخبيرا أجنبيا من 75 دولة، وستخصص أرباح الحفل للتبرعات لصالح مرضى السرطان والابتكار فى علاج وتشخيص هذا المرض، كما سيشهد المؤتمر لقاء مع خبراء الأورام الأفارقة.

كما يعتبر المؤتمر نقطة تلاقى حيوية وجسرًا لأطباء الأورام وغيرهم من الذين شاركوا بوضع نهج متعدد التخصصات للعبور إلى المستقبل في محاولتنا للتغلب على السرطان ونسعى جاهدين من أجل تعريف الجمهور بالأورام، وتمكن المؤتمر من مشاركة أكثر من 2000 متخصص من جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن الموسيقار وعازف البيانو العالمى "كلايدرمان" اشتهر بلقب أمير الرومانسية، بعدما أطلقت هذا اللقب عليه سيدة أمريكا الأولى السابقة نانسى ريجان، زوجة رونالد ريجان الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، لما تميز به من تسجيل عدد من المقطوعات الموسيقية الرومانسية الشهيرة على مستوى العالم، ومن بينها موسيقى فيلم titanic، ومقطوعة love story، والعديد من المقطوعات الفنية الأشهر على مستوى العالم، ويعد "كلايدرمان" من أنجح الموسيقيين على مستوى العالم في مجاله حيث وصل حجم مبيعات أسطواناته إلى أكثر من 150 مليون أسطوانة فيما يزيد عن 40 دولة على مستوى العالم، كما يعد أحد أساطير عزف البيانو عالمياً، كما لديه 267 ألبومًا ذهبيًا، كما سجلته موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ويقام الحفل تحت شعار "الإبداع والابتكار" يوم 20 يناير الجارى.