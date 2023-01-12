علاقات جنسية فى مطبخ داونينج ستريت.. قناة بريطانية تكشف فضائح جديدة لحكومة جونسون

نهال أبو السعود

قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق مازحا عن حفلات الكحول التي أقيمت في داونينج ستريت واخترقت قيود كورونا خلال فترة الاغلاقات وكانت احدي الأسباب التي دفعته للاستقالة تسببت في دفعه للاستقالة من منصبه، انها كانت الحفلات الأكثر مراعاة للقواعد التباعد الاجتماعي في المملكة المتحدة خلال تلك الفترة.

أدلى رئيس الوزراء السابق بهذه التصريحات في احتفال "صاخب" في داونينج ستريت في نوفمبر 2020 وقالت محطة ITV إنه عندما عرضت الاقتباس على جونسون ، الذي أجبره المحافظون على الاستقالة بعد فضيحة بارتي جايت، لم ينكر انه قال ذلك.

أفادت قناة ITV نقلاً عن أحد المصادر: "كنت أعمل في وقت متأخر - سمعت رئيس الوزراء يتحدث ، وذلك عندما سمعت الاقتباس: هذا هو الحفل الأكثر مراعاة للتباعد الاجتماعي في المملكة المتحدة في الوقت الحالي" وكان الجميع يضحكون.

وكشف بودكاست لقناة ITV بعنوان، "Partygate: The Inside Story"، معلومات حول هذه الحفلات، وكان آخرها فضيحة جديدة حول الاحتفال الذي أقيم عشية جنازة دوق إدنبرة، الأمير فيليب، زوج الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، في 17 أبريل 2021 حول الحدث، والذي يبدو أنه كان أكثر صخبا مما كان يعتقد من قبل، وأفاد بأن "زوجين مارسا الجنس في مطبخ داونينج ستريت، فيما قام آخرون بملامسات".

كما أفاد بأنه تم التحقيق فقط في نصف الحفلات التي أقيمت من قبل الشرطة ومع ذلك ، تم تغريم جونسون من قبل شرطة العاصمة بسبب الحفلة في داونينج ستريت.

لكن الغرامة كانت بسبب حضوره حفلة عيد ميلاده في يونيو 2020 وليست تلك التي كانت في 13 نوفمبر 2020. وتم تغريم الموظفين بسبب ذلك كما ذكرت قناة ITV أن المبلغين عن المخالفات قالوا إن الموظفين "أكدوا رواياتهم" أمام الشرطة حول تورطهم في التجمعات المخالفة للقواعد.

وقال مصدر إن الوثائق والأدلة مزقت قبل التحقيق الرسمي وتحقيقات الشرطة، ولم يرد المتحدث باسم جونسون على الادعاءات ، لكنه قال: "خلال جائحة Covid-19 ، قاد بوريس جونسون بلادنا خلال أخطر أزمة في زمن السلم في الذاكرة الحية. كرئيس للوزراء خلال حالة طوارئ وطنية استمرت 24 ساعة طوال الاسبوع باستمرار لضمان قيام الحكومة بكل ما في وسعها لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش".