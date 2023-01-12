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طلاب رابعة وخامسة ابتدائى فى الجيزة يؤدون اليوم امتحان اللغة الإنجليزية

الخميس، 12 يناير 2023 01:00 ص
طلاب رابعة وخامسة ابتدائى فى الجيزة يؤدون اليوم امتحان اللغة الإنجليزية رابعة ابتدائى
كتبت – مرام محمد

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يواصل طلاب صفوف النقل بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتى تستمر حتى يوم الخميس 26 يناير 2023، وفقا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وبحسب الجداول المعلنة، يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائى، اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ويؤدى طلاب الصف الثاني الإعدادى امتحان مادتى الهندسة والعلوم.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكدًا أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والفنية التى من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات بشكل سليم.

وأكد اللواء أحمد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات فى محيط المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب، موجها بمنع استخدام المحمول داخل اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة الإسراع فى عمليات التصحيح أولا بأول، على أن تعلن نتائج كل مرحلة فى وقت موحد على مستوى المحافظة، وكذلك ضرورة إزالة أية عقبات تعوق سير العملية الامتحانية، منبها على منع الطلاب منعا باتا من حيازة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقا داخل اللجان، وعدم التواجد خارج اللجان ومنع التجمعات بعد انتهاء الامتحانات وتنظيم دخول وخروج الطلاب.

وكانت المديريات التعليمية، قد حددت تعليمات تصحيح امتحانات صفوف النقل وإعلان النتائج للفصل الدراسي، على النحو الآتي:

- ألا ينفرد مقدر واحد بتقدير مادة.
 
- أن يكتب محضر للتقدير عن طريق رئيس تقدير المادة ويوقع عليه بخط اليد.
 
- كل مصحح قرين السؤال المسند إليه تقديره. 
 
- أن تكون عملية المراجعة فعلية وليست شكلية والمقدر والمراجع كلاهما في موقع المسئولية عن أي خطأ يرصد.
 
- التحقق من سلامة السؤال توزيع الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة الطالب عن السؤال.
 
- عدم انصراف أعضاء اللجان الفرعية بكامل أعضائها إلا بعد الانتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة وتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة.
 
- يتم توضيح الدرجة الكلية في اللغة الإنجليزية باللغة العربية.
 
- تفعيل التخصص في عملية التقدير ومدير المدرسة المسئول الأول عن ذلك.
 
- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات.
 
- وضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة.
 
- ضرورة التأكد من أن نسبة 10% تم مراجعتها من قبل السادة الموجهين وذلك قبل إعلان النتائج.
  
- عدم استخراج أي نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي.
 
- إعلان النتائج كما هي حتى ولو كانت منخفضة مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني إتاحة النتيجة لأولياء الأمور وفق القرارات المنظمة.

امتحانات

صفوف النقل

امتحانات صفوف النقل

تعليم الجيزة

الشهادة الإعدادية

الثانوية العامة



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