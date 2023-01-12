وقال السوداني، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الفضائية العراقية، الأربعاء، إن الخبرة الألمانية ذات فائدة كبيرة لنا في دعم هيئة النزاهة وتطوير الإجراءات والاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الفساد.

وأوضح :"نهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية مع ألمانيا والارتقاء بها إلى مستوى يتناسب مع العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشدداً بالقول "لا يمكن لأي حكومة إجبار المهاجرين على العودة".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "نقترح على الحكومة الألمانية تشكيل لجنة مشتركة لتمهيد الطريق للعودة الطوعية للعراقيين"، مؤكداً أن "شركة سيمنز تعمل على توفير الكهرباء لنحو 23 مليون عراقي من خلال 13 محطة كهرباء في جميع أنحاء البلاد".