تشخيص الروماتيزم من خلال الأظافر وطرح عقار جديد لعلاج هشاشة العظام

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة آمال الجنزورى رئيس قسم الطب الطبيعى والروماتيزم بجامعة عين شمس، عضو الجمعية المصرية للهشاشة و الخشونة ، أن مرض الهشاشة يصيب 200 مليون على مستوى العالم، وأكثر من 20% من المرضى لا يتم تشخيصهم مبكرا بل يتم اكتشافهم بالصدفة، موضحة أن أهم سبب للهشاشة هو انقطاع الطمث.

وقالت، خلال المؤتمر الـــ 17 لقسم الطب الطبيعى والروماتيزم بطب عين شمس المنعقد حاليا بالقاهرة، إن الهشاشة تحدث نتيجة انخفاض كثافة الكتلة العظمية من 20 إلى 30% فى أول 5 سنوات من انقطاع الطمث، لذلك نطلب من كل السيدات تناول المكملات الغذائية من الكالسيوم وفيتامين" د"، لكى نصل إلى المستوى المقبول لكثافة العظام حتى لا يحدث انخفاض أكثر لكثافة العظام.

وأضافت، أنه يمكن معرفة الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام بتشخيص" ديكسا"، وهو مقياس يبين عما إذا كان المريض يعانى من هشاشة بسيطة أو متوسطة أو شديدة موضحة، وهناك أدوية جديدة تم الموافقة عليها هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA "، لعلاج هشاشة العظام وتم طرحها بالسوق العالمى، وسيتم طرحها قريبا فى مصر.

وأشارت، إلى أن هذه الأدوية تساعد بدرجة كبيرة على بناء العظام، وتعمل على جميع المسارات المناعية التى تؤدى إلى منع هدم العظام، ويمكن أن تتناوله السيدات بعد انقطاع الطمث، مشيرة إلى أن الجرعة تؤخذ شهريا لمدة سنة، ولكن هناك محاذير للمرضى الذين يعانون من مشاكل بالقلب، أو وجود جلطات، موضحة أنه لا يوجد إحصائية تبين نسبة الاصابة بهشاشة العظام فى مصر، ولكن مكسبات الطعم، والتلوث، والمشروبات الغازية، ونقص فيتامين" د "، ونقص الكالسيوم وعدم ممارسة الرياضة، والألوان الصناعية بالأطعمة، كل هذه العوامل تزيد من الاصابة بهشاشة العظام.

وأوضحت، أن المؤتمر ناقش مرض مناعى آخر اسمه "ساركيدوسز"، والذى يصيب الرئة، وهو يحدث نتيجة خلل مناعى ويصيب الرئة فى المقام الأول، وأيضا يسبب التهاب بالمفاصل.

وأوضحت، أن مرض هشاشة العظام نسبته مرتفعة فى العالم، نتيجة طبيعة الأكل، وعدم ممارسة الرياضة، والتدخين، والأدوية المسببة التى تؤدى إلى الهشاشة مثل الكورتيزون، والأدوية المذيبة للجلطات كلها تؤدى إلى الهشاشة مثل الوارفارين.

وقالت، إن المؤتمر عقد ورش عمل قبل الجلسات العلمية، وتم استقدام اثنين من الخبراء الأجانب حيث تم استخدام المنظار التشخيصى للأمراض الروماتيزمية بالميكروسكوب التشخيصى، حيث يتم تشخيص الروماتيزم من خلال الأظافر بميكروسكوب متوافر بجامعة عين شمس عندما يكون هناك التهاب بالأوعية الدموية الدقيقة يتم تشخيصها بالميكروسكوب التشخيصى للأمراض الروماتيزمية بجهاز يوضع على الأظافر، موضحة أن الجلسات كانت متنوعة تشمل مرض الذئبة الحمراء وكيفية تشخيصها وعلاجها بحضور الخبيرة الأمريكية ميشيل بيتري المتخصصة فى هذا المجال وهى من أشهر الخبراء فى العالم، والبروفسير منذر كماشطة من العراق، وهو متخصص فى متلازمة الجلطات المتناثرة فى مرض الزئبة الحمراء، مشيرة، إلى إنه استعرض كيفية التشخيص والعلاج كما استعرض الأدوية الجديدة التى يمكن استعمالها إذا كان لدينا التهاب مناعى بالكلى فى مرضى الزئبة الحمرءا، والروماتيزم المناعى "كابوسى" ولمعرفة كيفية التشخص والعلاج.