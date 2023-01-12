تحويلات مرورية لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية خط 6 أكتوبر

كتب - أحمد عبد الهادى

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية خط مدينة 6 أكتوبر بطريق إمتداد محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من ميدان جهينة اتجاه طريق الواحات تحديداً "بالمنطقة المواجهة لمدخل نادى 6 أكتوبر وميدان الحصرى" بالجيزة.

الأمر الذى يستلزم غلق كلى لطريق إمتداد محور 26 يوليو بالموقع المشار إليه، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إبتداءً من الساعة 2 صباح يوم الجمعة الموافق 13/1/2023 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 9/4/2023.. وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

تم إستحداث طريق بديل بجوار منطقة الأعمال عند تقاطع مدخل نادى 6 أكتوبر مع إمتداد محور 26 يوليو.

حركة المركبات التى ترغب بإستكمال السير بإمتداد محور 26 يوليو إتجاه طريق الواحات تسلك الطريق المستحدث وصولاً حتى الطريق الرئيسى مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال.

حركة المركبات التى ترغب بالسير إتجاه المدخل المؤدى إلى نادى 6 أكتوبر وميدان الحصرى يتم الدخول يميناً إتجاه المدخل الحالى بدون أية تحويلات مرورية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.