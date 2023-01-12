الكشف على 410 أشخاص وعلاج 1050 رأس ماشية خلال قافلة شاملة بالبحيرة

بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام للمحافظة، استهدفت تقديم الخدمات الشاملة لأبناء القرية والقرى المجاورة. نظمت الوحدة المحلية لمركز و مدينة الدلنجات بالبحيرة قافلة سكانية شاملة بقرية لحيمرتقديم الخدمات الشاملة لأبناء القرية والقرى المجاورة.

وأسفرت تلك القافلة عن الكشف على عدد كبير من الحالات "120 أطفال، و100 باطنة، و50 أمراض النساء"، كما تم إجراء تحاليل أنيميا وسكر لـ 50 من أهالي القرية والكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث تم الكشف علي عدد 35 حالة وتحاليل اعتلال كلوي لـ55 مواطنا.

وفى مجال الطب البيطرى، تم علاج جماعى 800 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش 200 أغنام و50 أبقار ضد الطفيليات الخارجية، بالإضافة إلى توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وضرورة التحصينات والتطعيمات.

وفى مجال التموين، تم توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المصنع كما تم صيانة كشافات الإنارة بالقرية، وخلال القافلة تم التوعية بخطورة المشكلة السكانية وآثارها على التنمية المستدامة وخطورة الزواج المبكر.