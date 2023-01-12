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التحالف الوطنى: نستهدف زيادة الموارد لـ20 مليار جنيه خلال 2023

الخميس، 12 يناير 2023 10:42 ص
التحالف الوطنى: نستهدف زيادة الموارد لـ20 مليار جنيه خلال 2023 الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى أن  موارد التحالف خلال العام الماضي 14 مليار جنيه ومن المستهدف زيادة الموارد إلى 20 مليار جنيه خلال عام 2023  للوصول إلى أكبر عدد من الاسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم المساعدات والقوافل الطبية بجانب أيضا توزيع كراتين  غذائية والعديد من المساعدات الأخرى التى يقدمها التحالف  .

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تصريحات لـ "اليوم السابع" أنه سيتم التوسع في زيادة عدد المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية  سواء من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر او غيرها من المساعدات التي يقدمها التحالف لهؤلاء الأسر فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة  للفئات الأكثر احتياجا في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية .

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلي  التنموى مبادرة "مزارع وفرة" للإنتاج الحيوانى التى وصفت بأنها "ذراع الخير" لإنتاج الألبان واللحوم للمحتاجين، حيث كان بنك الطعام قد أنشأ مزارع وفرة للإنتاج الحيوانى التى بدأت بـ500 راس حلاب ووصلت إلى 1000 حلاب، ويصل عدد رؤوس التسمين فى المزرعة إلى 300 ألف رأس سنويا.

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هام فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى ، والذي أطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية"، بالإضافة إلي حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح، كما يهتم بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى فضلاً عن مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة أذرع.


التحالف الوطنى للعمل الأهلي

طلعت عبد القوى

كراتين رمضان للأسر الأولى بالرعاية

موارد التحالف الوطني

زيادة موارد التحالف الوطنى للعمل الأهلي

جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي

خدمات التحالف الوطنى للعمل الأهلي

التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي

اليوم السابع بلس



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