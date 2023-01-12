التحالف الوطنى للعمل الأهلى: تنظيم 39 قافلة طبية مجانية بـ13 محافظة

كتب مدحت وهبة

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى تنظيمها لـ39 قافلة علاجية، استهدفت توقيع الكشف الطبى على آلاف المرضى غير القادرين بالتعاون مع المستشفيات الجامعية فى محافظات "الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - البحيرة - كفر الشيخ - الفيوم - بنى سويف - المنيا - قنا - أسيوط - سوهاج – أسوان".

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا كما انه جارى تنظيم عدد 21 معرض أثاث وأجهزة كهربائية، فضلا عن الاستعداد لتنظيم (18) معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بمحافظات "كفر الشيخ - الجيزة – الشرقية- الفيوم –البحيرة- المنوفية – الدقهلية – الغربية"، وذلك لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، حيث تم تنظيم المعارض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية مؤكدا أن تنظيم معارض الملابس الجديدة والأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل العزب والنجوع، وأن المستفيد هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته .

وأوضح أنه ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي احتفالات لتوزيع 159 جهاز لاب توب على ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية من أبناء جامعات "القاهرة- الأقصر – أسوان – قنا – الإسماعيلية"، وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة.

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هام فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى ، الذي أطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية"، بالإضافة إلي حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح، كما يهتم بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى فضلاً عن مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة أذرع.