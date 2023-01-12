التحالف الوطنى: توزيع وجبات ساخنة ومواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

كتب مدحت وهبة

أعلنت مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي فى جهوده لتسيير 16 قافلة تحت شعار " ستر وعافية " إلى 10 محافظات هي سوهاج والقليوبية والجيزة وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية وأسوان والأقصر والغربية" لخدمة الأسر المستحقة والأولى بالرعاية وتم توزيع عدد 4600 وجبة ساخنة ومواد غذائية بالإضافة لتسيير قوافل طبية لذوى الإعاقة.

وأكد محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة "مصر الخير" أن توقيع بروتوكول التعاون تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نهاية ديسمبر الماضي بين المؤسسة و مستشفى شفاء الأورمان خير دليل على تعاون كافة منظمات المجتمع المدني بأسلوب منظم وهو ما يعتبر من أهم نجاحات التحالف الوطني ويهدف البرتوكول إلي تقديم الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام للمستفيدين أو المحولين من مؤسسة "مصر الخير" لافتا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي منذ نشأته أضاف الكثير للمؤسسات والجمعيات في مصر ونتوقع توهج أداء منظمات المجتمع المدني خلال السنوات القادمة فى ظل اهتمام القيادة السياسية وتقديرها لدور المجتمع المدني وتوجيههم لبذل أقصى خلال عام 2023 هو ما يضع علينا جميعاً مسئولية كبيرة للوفاء بحجم الالتزامات العديدة تجاه المستحقين فى كل ربوع مصر.

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هام فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى ، الذي أطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية"، بالإضافة إلي حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح، كما يهتم بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى فضلاً عن مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة أذرع.