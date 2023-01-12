البيئة: خطة متكاملة للتخلص الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات

كتبت منال العيسوي

يعتبر ملف المخلفات الصلبة، من أهم الملفات التى عملت عليها الدولة خلال الفترة الماضية، وضعت وزارة البيئة خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف بالتوازى مع إصدار القانون الخاص بتنظيم والإدارة المتكاملة للمخلفات ولائحته التنفيذية، وفى إطار هذه الإجراءات بدء دراسة وتنفيذ خطة أخرى مرتبطة، بالتخلص الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، وعلى رأسها مقلب الوفاء والامل والسلام والطوب الرملة.

خلال هذا التقرير نرصد أهم الخطوات التى انتهى إليها ملف التخلص الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات:

أكد الدكتور طارق العربى رئيس جهاز المخلفات أن مشروع الإغلاق الآمن لخلايا الدفن بمقلب الوفاء والأمل، والذى تقدر مساحته بحوالى 81 فدانا، يتم العمل عليه بشكل مستدام، حيث يتم نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحى، والذى يصل إلى 60 م3 لكل يوم، إلى محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر.

وأوضح طارق العربى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عملية نقل الترشح والمشروع يتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة صرف الصحى بالقاهرة الكبرى، بما يتوافق مع قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذى يستوجب الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية للمخلفات، وذلك خلال فترة زمنية محددة.

وقال العربى إنه يتم حاليا الانتهاء من أعمال الرفع المساحى والمسح الجيوفيزيقى، لموقع مقلب الطوب الرملى، مؤكدا أنه تم إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتطوير منطقة المقلب، وهو ما يساهم فى سرعة تطويرها وبما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل، كما أنه جارى أعمال الإغلاق والتأهيل لمقلب السلام، بسبب اقترابه من الكتلة السكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال التغطية كمرحلة أولى، وستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بطرح اعمال المرحلة الثانية لأعمال انشاء متنزه عام.

الدكتور طارق العربى رئيس جهاز المخلفات التابع لوزارة البيئة، أن ملف المخلفات حدثت به طفرة نوعية خلال عام 2022، حيث تم تسليم 15 مدفن صحى للمخلفات فى 11 محافظة، وجارى العمل بـ7 مدافن، ووصلت نسبة التنفيذ لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، حوالى 75% تضمنت المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية الآمنة، عبر دورها التخطيطى والتنظيمى والرقابى، فى تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، فيما يتعلق بتنفيذ البنية التحتية والتشغيل وخلق المناخ الداعم لهذا الملف

‏واوضح العربى، أن المدافن الصحية للمخلفات تمت فى إحدى عشر محافظة وهم " الوادى الجديد وجنوب سيناء وبنى سويف والأقصر واسوان وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح، وأن هناك ايضا أكثر من 11 محطة وسيطة ثابتة، بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة وبنى سويف والفيوم،، إضافة إلى 13 محطة وسيطة متحركة فى ثمانى محافظات، وأنه جارى تنفيذ 9 محطات وسيطة ثابتة و87 محطة وسيطة متحركة.

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‏وقال العربى، إنه تم الانتهاء من إنشاء محطة لمعالجة وتدوير المخلفات فى محافظة سوهاج، ونعمل على الانتهاء من تنفيذ ورفع كفاءة خمس محطات أخرى فى اربعة محافظات، كم تم رفع تراكمات من حوالى 42 موقع، إذ تم توريد87 محطة وسيطة متحركة وإنشاء 18 محطة وسيطة ثابتة.

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جدير بالذكر أن وزارة البيئة، كان أعلنت خلال بيان سابق لها عن تطور منظومة المخلفات، أكدت فيه أنه ركزت المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات على دور الإدارة الرشيدة للمخلفات، من أجل الحد من تزايد آثار التغيرات المناخية، خاصة فى ظل دور مصر كرئيس لمؤتمر المناخ الحالى COP27، الذى سلط الضوء لأول مرة فى مؤتمرات المناخ على إدارة المخلفات، باعتباره مكونا رئيسيا للحد من آثار التغيرات المناخية، حيث قدم رسالة هامة للعالم، حول أهمية ملف المخلفات وتأثيره فى حجم الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية، وأهمية التعاون ونقل التكنولوجيات الحديثة للدول لمعالجته.