اليوم السابع
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الأقصر تواصل دعم حركة الصناعة بالصعيد عبر بوابة المجمع الصناعى بالبغدادى

الخميس، 12 يناير 2023 06:00 ص
الأقصر تواصل دعم حركة الصناعة بالصعيد عبر بوابة المجمع الصناعى بالبغدادى العاملين بالمجمع
الأقصر - أحمد مرعى

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يشهد المجمع الصناعى بالبغدادى فى محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق لخدمة المستثمرين والشباب، حيث تم داخله حتى الآن تخصيص أكثر من 73 وحدة صناعية، تشمل العمل فى تعبئة الزيوت وصناعة الأحذية والأغطية وغرف تفتيش صرف صحى، والسناكس ومكرونة وحقائب السفر وملابس ومفروشات ومصنعات دواجن ولحوم وغيرها.
 
ومن جانبه يقول المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن المجمع الصناعى بالبغدادى يعتبر باكورة المشروعات الصناعية بمحافظة الأقصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يعد أولى خطوات الأقصر على طريق الصناعة والمستقبل الجديد فقد تم طرحه أمام المستثمرين فى أول منطقة صناعية بمحافظة الأقصر، حيث إن المجمع الصناعى بالمنطقة الصناعية بالبغدادى مقام على مساحة 49.17 فدان بما يعادل 206.514 م2، وبداخله 206 وحدات (معدنية) نموذج أ 384م2– نموذج ب 432م2، ويعمل فى القطاعات الصناعية التالية:- (هندسى- غذائية- كيماوية- مواد بناء –مفروشات – ملابس جاهزة).
 
وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع" أنه تم بالمجمع حتى الآن التسليم لعدد 73 وحدة منهم 15 وحدة تعمل وتنتج فى مجال الأغذية الخفيفة والزيوت وصناعة الجلود والكيماويات، وعدد 19 وحدة تحت التجهيز، موضحاً أن المجمع نجح حتى الآن فى توفير أكثر من 400 فرصة عمل من مهندسين صيانة وأمن وعمال وخدمات وصنايعية وأفراد بالمصانع المختلفة، ولا تزال تلك الأعداد قابلة للزيادة لدى افتتاح المزيد من المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمجمع الأول من نوعه بالأقصر.
 
وأوضح المستشار مصطفى ألهم أنه خلال السنوات الماضية شهدت الأقصر تطورا كبيرا وخطوات فى الطريق الصحيح نحو دخول عالم الصناعة عبر فتح الاستثمار فى أول منطقة صناعية وهى منطقة البغدادي الصناعية، بتوفير 311 فدانا بها عشرات القطع المرفقة لعمل عدد من المصانع المختلفة، وتم إصدار عدد كبير من رخص البناء من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك فى ضوء توجهات الدولة بدعم الاستثمار والاهتمام بالمناطق الصناعية واعتبارها عجلة التنمية في مختلف المحافظات، بجانب إنهاء 206 وحدة جاهزة للمستثمرين فى مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الانشطة المتنوعة "غذائى ، هندسى ، كيماوى، ملابس جاهزة ومفروشات ، مواد بناء"، مؤكداً أنه يتم تقديم كل أوجه الدعم لرجال القطاع الصناعي بالمحافظة حيث تولي المنطقة الصناعية بالبغدادي اهتماما كبيراً، حيث يجري فحص كافة تفاصيل العمل بالمدينة والإنشاءات وخطوات بناء المصانع الجديدة، والتي من المقرر أن تفتح للمحافظة آفاق صناعية جديدة.
 
المجمع يقدم وحدات جاهزة للشباب بالصعيد
المجمع يقدم وحدات جاهزة للشباب بالصعيد

مصانع مجمع البغدادى ومنتجاتها بالأقصر
مصانع مجمع البغدادى ومنتجاتها بالأقصر

صناعة الأحذية داخل مجمع البغدادى بالأقصر
صناعة الأحذية داخل مجمع البغدادى بالأقصر

مصنع داخل احدي وحدات مجمع البغدادي بالأقصر
مصنع داخل احدي وحدات مجمع البغدادي بالأقصر

جانب من نتاج العمل فى مصانع مجمع البغدادى
جانب من نتاج العمل فى مصانع مجمع البغدادى

منتجات متنوعة داخل مجمع البغدادى
منتجات متنوعة داخل مجمع البغدادى

المجمع يوفر أكثر من 400 فرصة عمل بالأقصر
المجمع يوفر أكثر من 400 فرصة عمل بالأقصر

منتجات السناكس فى مجمع البغدادى
منتجات السناكس فى مجمع البغدادى

منتجات الشنط داخل مجمع البغدادى بالأقصر
منتجات الشنط داخل مجمع البغدادى بالأقصر

صناعة الشنط فى مجمع البغدادى بالأقصر
صناعة الشنط فى مجمع البغدادى بالأقصر

العمل الجاد داخل مجمع البغدادى الصناعى
العمل الجاد داخل مجمع البغدادى الصناعى

معدات متطورة داخل وحدات المجمع بالأقصر
معدات متطورة داخل وحدات المجمع بالأقصر

جانب من العمل فى الصناعة بمجمع البغدادى
جانب من العمل فى الصناعة بمجمع البغدادى

مبانى متنوعة ادارية وخدمية بالمجمع
مبانى متنوعة ادارية وخدمية بالمجمع

تصميم وتجهيز عالمى لمجمع البغدادى بالأقصر
تصميم وتجهيز عالمى لمجمع البغدادى بالأقصر

واجهات الوحدات مقسمة بالمجمع
واجهات الوحدات مقسمة بالمجمع

المبنى الإدارى داخل مجمع البغدادى
المبنى الإدارى داخل مجمع البغدادى

واجهة احدي الوحدات المخصصة داخل المجمع
واجهة احدي الوحدات المخصصة داخل المجمع

الوحدات من الداخل فى مجمع البغدادى
الوحدات من الداخل فى مجمع البغدادى

تشطيبات وحدات مجمع البغدادى الصناعى
تشطيبات وحدات مجمع البغدادى الصناعى

الوحدات بمساحات متنوعة فى المجمع
الوحدات بمساحات متنوعة فى المجمع
 

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