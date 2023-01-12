الأقصر تواصل دعم حركة الصناعة بالصعيد عبر بوابة المجمع الصناعى بالبغدادى

الأقصر - أحمد مرعى

يشهد المجمع الصناعى بالبغدادى فى محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق لخدمة المستثمرين والشباب، حيث تم داخله حتى الآن تخصيص أكثر من 73 وحدة صناعية، تشمل العمل فى تعبئة الزيوت وصناعة الأحذية والأغطية وغرف تفتيش صرف صحى، والسناكس ومكرونة وحقائب السفر وملابس ومفروشات ومصنعات دواجن ولحوم وغيرها.

ومن جانبه يقول المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن المجمع الصناعى بالبغدادى يعتبر باكورة المشروعات الصناعية بمحافظة الأقصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يعد أولى خطوات الأقصر على طريق الصناعة والمستقبل الجديد فقد تم طرحه أمام المستثمرين فى أول منطقة صناعية بمحافظة الأقصر، حيث إن المجمع الصناعى بالمنطقة الصناعية بالبغدادى مقام على مساحة 49.17 فدان بما يعادل 206.514 م2، وبداخله 206 وحدات (معدنية) نموذج أ 384م2– نموذج ب 432م2، ويعمل فى القطاعات الصناعية التالية:- (هندسى- غذائية- كيماوية- مواد بناء –مفروشات – ملابس جاهزة).

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع" أنه تم بالمجمع حتى الآن التسليم لعدد 73 وحدة منهم 15 وحدة تعمل وتنتج فى مجال الأغذية الخفيفة والزيوت وصناعة الجلود والكيماويات، وعدد 19 وحدة تحت التجهيز، موضحاً أن المجمع نجح حتى الآن فى توفير أكثر من 400 فرصة عمل من مهندسين صيانة وأمن وعمال وخدمات وصنايعية وأفراد بالمصانع المختلفة، ولا تزال تلك الأعداد قابلة للزيادة لدى افتتاح المزيد من المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمجمع الأول من نوعه بالأقصر.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم أنه خلال السنوات الماضية شهدت الأقصر تطورا كبيرا وخطوات فى الطريق الصحيح نحو دخول عالم الصناعة عبر فتح الاستثمار فى أول منطقة صناعية وهى منطقة البغدادي الصناعية، بتوفير 311 فدانا بها عشرات القطع المرفقة لعمل عدد من المصانع المختلفة، وتم إصدار عدد كبير من رخص البناء من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك فى ضوء توجهات الدولة بدعم الاستثمار والاهتمام بالمناطق الصناعية واعتبارها عجلة التنمية في مختلف المحافظات، بجانب إنهاء 206 وحدة جاهزة للمستثمرين فى مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الانشطة المتنوعة "غذائى ، هندسى ، كيماوى، ملابس جاهزة ومفروشات ، مواد بناء"، مؤكداً أنه يتم تقديم كل أوجه الدعم لرجال القطاع الصناعي بالمحافظة حيث تولي المنطقة الصناعية بالبغدادي اهتماما كبيراً، حيث يجري فحص كافة تفاصيل العمل بالمدينة والإنشاءات وخطوات بناء المصانع الجديدة، والتي من المقرر أن تفتح للمحافظة آفاق صناعية جديدة.