الأرصاد: فرص سقوط أمطار على هذه المناطق.. وأجواء شتوية لطيفة نهارا

كتب سمير حسنى

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي منذ الساعات المتأخرة من الليل، حيث سقطت أمطار على السواحل الشمالية الغربية وتحديدا عند مطروح، ومع تقدم ساعات الليل ودخول الساعات الأولى من الصباح يوم الخميس بدأ تساقط الأمطار يزداد.

أضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين على القناة الأولى والفضائية المصرية: «من ساعات الفجر هناك سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على سواحلنا الشمالية وتحديدا في محافظة الإسكندرية، وبعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وبورسعيد وكل السواحل الشمالية للبلاد، ومن المتوقع أن يستمر تساقط الامطار عليها ما بين المتوسط إلى الغزير والرعدي أحيانا ويصاحبه تساقط بعض حبات البرد».

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط الامطار في المناطق الداخلية، مثل بعض مناطق محافظات جنوب الوجه البحري مثل المنوفية، وبعض المناطق من الشرقية بأمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية، وامتدت الأمطار إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

أشارت، إلى أن فرص الامطار اليوم تكون على المناطق الساحلية ما بين المتوسطة والغزيرة بسبب تأثرنا بالمنخفض الجوي، وكلما تقدمنا إلى المناطق الداخلية كانت فرص الأمطار أقل حدة من المناطق الشمالية، ومن المتوقع أن تستمر فرص الامطار خلال الساعات القادمة، وخاصة في السواحل الشمالية الغربية، وتحديدا على شمال الوجه البحري والإسكندرية ومطروح، كما تنخفض درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية ومن المتوقع أن تكون العظمى في فترة النهار 18 درجة مئوية، أي أجواء شتوية لطيفة نهارا على أغلب المناطق في شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأجواء معتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار.