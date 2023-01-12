الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة وفرص سقوط الأمطار ..فيديو

كتب محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك بعد الطقس السيئ الذى ضرب البلاد خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أنه بداية من اليوم تتأثر البلاد بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا مع وجود منخفض آخر على سطح البحر.

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يجلب معه كتل هوائية محملة ببخار الماء إلى الأراضى المصرية تؤدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على أقصى الشمال الغربى عند مطروح والإسكندرية تمتد إلى الشمال الشرقى.

وتابع: "قد تمتد فرص الأمطار لتكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحرى مساء اليوم، وغدا قد تمتد لتكون خفيفة على القاهرة الكبرى".

وأشار القياتى إلى وجود نشاط رياح على أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات النهار.