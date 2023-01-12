الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة وفرص سقوط الأمطار ..فيديو

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك بعد الطقس السيئ الذى ضرب البلاد خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أنه بداية من اليوم تتأثر البلاد بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا مع وجود منخفض آخر على سطح البحر.
وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يجلب معه كتل هوائية محملة ببخار الماء إلى الأراضى المصرية تؤدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على أقصى الشمال الغربى عند مطروح والإسكندرية تمتد إلى الشمال الشرقى.
وتابع: "قد تمتد فرص الأمطار لتكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحرى مساء اليوم، وغدا قد تمتد لتكون خفيفة على القاهرة الكبرى".
وأشار القياتى إلى وجود نشاط رياح على أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات النهار.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.
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