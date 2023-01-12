إصابة 8 عمال نتيجة انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية الزقازيق

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 8 عمال من العاملين بالأراضى الزراعية بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية الزقازيق دائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى الصالحية الجديدة بالشرقية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عددا من العمال الزراعيين على طريق الإسماعيلية الزقازيق بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب5سيارات إسعاف من الشرقية والإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية واسفر الحادث عن إصابة 8 عمال بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لاسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

