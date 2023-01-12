إخماد حريق هائل التهم مخزن أدوات مكتبية ببسيون

الغربية مصطفى عادل

نجحت الحماية المدنية بالغربية في إخماد حريق هائل اندلع في مخزن للأدوات المكتبية بمدينة بسيون بعد أن التهمت النيران كمية كبيرة من محتوياته دون وقوع اصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مخزن خاص بمكتبة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان.

انتقلت 3 سيارات مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران التي التهمت كميات كبيرة من محتوياته وقدرت الخسائر بمئات الآلاف من الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد لقى شخص مصرعه وأصيب 2 بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق المحلة طنطا أمام منطقة منشية البكري ثان المحلة وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام منطقة منشية البكري.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بسبب السرعة الزائدة لقائد السيارة، واسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية وإصابة المتواجدين بالسيارة.

تم نقل الجثة والمصابين للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.