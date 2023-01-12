أوقاف الأقصر تكشف تفاصيل افتتاح 22 مسجدا وتنظيم 18632 قافلة دعوية خلال 2022

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية، حيث تم افتتاح 22 مسجدا وتنظيم 18632 قافلة دعوية، و5038 برنامج صيفى للطفل، و6420 برنامج تثقيفى للطفل، على مدار العام الماضى فى مختلف أرجاء المديرية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تم اعتماد 326 مسجدا ومكتبة عامة للمشاركة فى البرنامج الصيفى التثقيفي للطفل، واعتماد 28 مسجدا لأداء الدروس المنهجية، واعتماد مقرأة نموذجية، و156 مقرأة عامة للجمهور، و26 مقرأة للأئمة والأعضاء، ومجلس إفتاء بأوقاف الأقصر، و5 مساجد لعقد فعاليات مجالس الإقراء بها، و20 مسجدا لفعاليات برنامج المنبر الثابت، و4 أسبوع ثقافى.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم أنه تم اعتماد 167 خطيب مكافأة للعمل بأوقاف الأقصر، وتسليم العمل لعدد 11 مفتش دعوة جديد بالمديرية، وعقد عدد 728 مقرأة عامة، وعقد 3081 مقرأة جمهور، و24 مقرأة نموذجية، و18632 قافلة دعوية، و18632 درس راحة، و5038 جلسة برنامج صيفى للطفل، و6420 جلسة برنامج تثقيفي للطفل، و384 درس من برنامج الدروس المنهجية، و27 ندوة من ندوات مجلس الإفتاء، و19 محاضر من محاضرات الأسبوع الثقافي.

وأكد وكيل أوقاف الأقصر أنه تم افتتاح 22 مسجدا، وتم فرش 40 مسجدا بالسجاد الجديد من الوزارة، وتم عقد 21 مسابقة تقدم لها 744 متسابقا فى حفظ القرآن، وعقد 10 برامج تدريبية مختلفة تدرب فيها 315 إماما، وشارك المديرية فى 10 فعاليات عامة، كما تم استلام إحلال وتجديد مسجدين، وصيانة 10 مساجد ويجرى العمل فى صيانة وترميم 9 مساجد آخرى، كما أهدت المديرية المحافظة 14 طن سكر و14 طن أرز لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وتمت ترقية عدد 1721 موظفا، ومنح عدد 1216 من الموظفين الحافز المقرر بالقرار رقم 265 لسنة 2021 والقرار رقم 155 لسنة 2022، ومنح العلاوة التشجيعية لعدد 101 من الموظفين، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمديرية، ولجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل قيام مديرية أوقاف الأقصر بعملها المنشود على أكمل وجه.