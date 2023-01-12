 رفع 296 طن قمامة و40 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنصورة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، على استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين، لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة

وقال " مختار" إنه تم رفع 296 طن قمامة و40 اتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية، بمشاركة 92 معدة تابعة لجهاز نظافة وتجميل المنصورة.

ومن جانبه اوضح المحاسب نادر محي الدين رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، انه قد استمر التنسيق مع كل من ، رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، و المحاسب المتولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي، من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية، وشمل المرور شارع الجيش وشارع الجمهورية والمشاية وشارع الثانوية والترعة، وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة، وشارع بورسعيد وكلية اداب والجامعة، وعبد السلام عارف وشارع سعد زغلول وقلونجيل والدراسات وقناة السويس، والعبور وتوريل وسامية الجمل وكوبري سندوب والمرور وسندوب والمجزر .

كما تم غسيل ودهان كوبري المرور والأعمدة بشارع عبد السلام عارف، بنطاق حي غرب المنصورة، كما شملت ايضا أعمال قص وتقليم الاشجار بالحدائق المفتوحة والعامة وبشارع الجيش وتركيب سور حديد بحديقة عروس النيل.

وقال إن المعدات التي شاركت في الحملات شملت معدات سيارات نقل قلاب حمولات مختلفة ومكابس و4لودرات بوكيت و2لودر كبير و2سيارة كهرباء و6سيارات نصف طن و2سيارة مياة لري الجزر الوسطي والحدائق و2سيارة مكنسية.

وأكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .