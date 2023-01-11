وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم 15 أم مثالية بالإدارات التعليمية

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، 15 أم مثالية بالإدارات التعليمية ،طبقا لنتيجة الفرز الخاصة باستمارات الأم المثالية بالإدارات التعليمية ، وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المديرية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور السيد الويشي، مدير إدارة تكافؤ الفرص، ووجيهه عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية.

كرم وكيل الوزارة، ليلي عبد الحميد عبد الحميد النقاني، إدارة دسوق التعليمية، فيفي كمال محمد شرشير، إدارة بلطيم التعليمية، رياب عبد الحي عوض عبد الحافظ، إدارة الحامول التعليمية، و سناء مصطفى إبراهيم شلبي، إدارة قلين التعليمية، وحنان عبد الواحد أحمد سالم.

إدارة الرياض التعليمية، وسعيدة أحمد محمود الحلو، و إدارة مطوبس التعليمية، وفوزية إبراهيم عبد الحي، إدارة سيدى سالم التعليمية، وعمليات درویش مرسی عرجاوي، إدارة فوة التعليمية، وصباح طلبة عبد الفتاح فصادة، إدارة بيلا التعليمية، ومايسة طلبة عبد الغفار بيومي، إدارة غرب كفر الشيخ، ومني محرز مصطفى صیام، وأسماء شاكر عبد الرحيم محمد، وسامية إسماعيل محمد المهدي، وعلا محمد مصطفى الرفناوي، إدارة شرق كفر الشيخ.



احدى المكرمات



احدى المهات المكرمات



الحضور من الامهات المثاليات



تعليم كفر الشيخ يكرم الامهات



تقبيل ابن رأس والدته



تكريم الامهات



تكريم المهات المثاليات بتعليم كفر الشيخ



تكريم المهات المثاليات



جانب من التكريم