"مهنتك مستقبلك" مبادرة مجانية لتعليم الشباب الحرف بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تخرج محافظة الإسكندرية دائمًا الأفكار المختلفة والمبادرات المميزة، وفى شرق عروس البحر المتوسط خرجت مبادرة بعنوان "مهنتك مستقبلك" أطلقها مواطن سكندرى بهدف إعادة إحياء تعلم الحرف من جديد مثل الحلاقة والنجارة والميكانيكا وتعليمها للشباب لكى يستطيعوا فتح أبواب رزق خاصة بهم ومكافحة البطالة وعدم انتظار الوظيفة الحكومية التى بسببها ينتظر العديد من الشباب ويصبح بلا عمل فى انتظار الوظيفة، التقى "اليوم السابع" مؤسس المبادرة .

ويقول محمود صبحى، صاحب مبادرة "مهنتك مستقبلك"، إنه أطلقها منذ عام لإعادة إحياء فكرة الحرف المهنية من جديد وتشجيع الشباب على العمل ومكافحة البطالة، موضحًا أنه قديما كان على الشاب تعلم حرفة بجانب دراسته لكى يستطيع تحمل المسئولية وشراء مستلزماته مهما كان مستوى أسرته الاجتماعى لكى يتعلم مواجهه تحديات الحياة فى سن مبكرة .

وأضاف أنه وضع إعلانا على صفحته الشخصية باستقبال الشباب بالمجان لقاطنى سيدى بشر والمنتزه لتعليمهم مهنة الحلاقة، وهى المهنة التى يعمل فيها منذ سنوات وفوجئ بوجود عدد كبير من الشباب لديه رغبه فى التعلم والعمل من اعمار مختلفة .

وأوضح أنه بسبب الإقبال الشديد قام بتأجير إحدى القاعات المخصصة للدروس بجانب المحل لكى يستوعب الأعداد التى ترغب فى تعلم الحلاقة وتشجيعهم للعمل والتدريب مما كان سبب لدى العديد من الشباب فى فتح مصدر رزق لهم .

وبعد الاقبال الشديد على تعلم المهن الحرفية طالب أصحاب المهن الأخرى المشاركة فى المبادرة وتعليم الشباب الحرف ممثل النجارة، السباكة، الكهرباء، صيانة الموبايل، صناعة الالمونيوم، وأصبح عليها إقبال كبير من الشباب لتعليمهم هذه الحرف وجميعها بالمجان تماما حتى تعلم الحرفة .

وأضاف أنه بعد تجميع الأعداد تنطلق الدورات التدريبية فى إحدى القاعات والتى يمنحها أصحابها أيضا بالمجان لتشجيع الشباب على العمل ومكافحة البطالة .

وقال إنه تم فتح دورات مجانية للفتيات فى الحياكة وإصلاح الملابس وصيانه الموبايل وتعليمهن صناعة الحلويات والطهو بشكل عام لكى يستطيعوا فتح مشروعات فى مجالاتهن ويكسبوا الرزق منها فى المستقبل .