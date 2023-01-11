محافظ المنوفية يقرر غلق أحد المخابز شهرين للتلاعب فى وزن الرغيف

قاد فجر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بنطاق شبين الكوم وقرى المصيلحة وميت خلف لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره حفاظاً على حقوق المواطنين ، رافقه خلالها وكيل وزارة التموين ، وعدد من مفتشي المديرية ، وفريق من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام.

خلال الجولة قرر محافظ المنوفية غلق مخبز بلدى بناحية حى غرب شبين الكوم لمدة (شهرين) كعقوبة إدارية للتلاعب في وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المخبز لعدم تكرار المخالفة ، كما قرر تحرير ثلاث محاضر نقص وزن لعدد من المخابز بقرى المصيلحة وميت خلف.

بدأت الجولة فى تمام الساعة السادسة صباحاً واستمرت على مدار ثلاث ساعات ،حيث تفقد محافظ المنوفية مخابز ( آل سليمة ، وأحمد عبد الحميد سالم، وأمجد على زيتون" آلى " ، مها سعد شكرى محمد، أحمد نبوى عمر ، محمد لطفى صبرى ، محمد السيد عامر السنطاوى ) بشبين الكوم وقرى المصيلحة وميت خلف، وتأكد المحافظ بنفسه من أوزان وجودة رغيف الخبز ومدى مطابقته للمعايير المقررة، كما استفسر عن الحصص المقررة للمخابز من الدقيق البلدى، مشدداً على وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الوزارية في هذا الشأن.

كما أجرى محافظ المنوفية حوار مع الأهالى للتعرف منهم عن مدى رضاهم عن إنتاج رغيف الخبز وجودته ، فضلاً عن التأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل للمخابز، مؤكداً على أنه لن يسمح بأى تقصير أو تهاون فى منظومة العمل تحقيقاً للصالح العام.