محافظ المنوفية يتفقد كوبرى الباجور العلوى تمهيدا لصيانته ويوجه بتجهيز الطرق البديلة

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية كوبرى الباجور العلوى للبدء في أعمال الصيانة والتي من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة القادم 13 يناير الجاري ، للوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم لضمان نهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، جاء ذلك استكمالا لجولته الميدانية الواسعة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز الباجور، رافقه محمد موسى نائب المحافظ ، المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى فرع المنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

حيث استمع المحافظ لشرح تفصيلى عن أعمال التطوير المقرر تنفيذها لصيانة الكوبرى ، وأشار مسؤول هيئة الطرق إلى أنه من المقرر إزالة وتكسير البلاطات الخرسانية العلوية المتهالكة وإعادة رصفها لتحقيق السيولة المرورية اللازمة كونه محور مرورى هام يربط مركزى الباجور و شبين الكوم ، وأضافت رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة المرور إلى أنه من سيتم غلق الكوبرى يوم الجمعة القادم اتجاه " القاهرة /شبين الكوم " تمهيدا للبدء فى تنفيذ أعمال التطوير ، مؤكدة على أنه تم إعداد طرق بديلة من خلال شارع بنها مرورا بكوبري عوض حسن ثم مصرف أم خليفة متجها الي مدينة شبين الكوم لمنع الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

وفى سياق متصل ، تفقد المحافظ سيراً على الأقدام أعمال التطوير والرصف بشارع بنها تنفيذ مديرية الطرق والنقل ، حيث تم الإنتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية الرابطة وصب الطبقة الخرسانية بالأرصفة الجانبية وتركيب بلاعات الأمطار والبلدورات ورفع مطابق الصرف الصحى بالشارع ، ووجه المحافظ بازدواج شارع بنها في القطاع بداية من الجدارية وحتى كوبرى عوض حسن بطول (800)م وذلك ضمن أعمال التطوير لتكون على غرار ما تم تنفيذه بشارع عاطف السادات بمدينة شبين الكوم ، كما وجه بإنشاء جزيرة وسطى وأعمدة ديكورية لإضفاء مظهر جمالي ، مشددا بنهو كافة الأعمال المقررة بالشارع نهاية الشهر الجارى كونه إحدى الطرق البديلة خلال أعمال صيانة كوبري الباجور العلوى.

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال فرد طبقة الأساس بشارع أحمد الديب بطول (200)م تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف ، فضلا عن متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع عوض الجندى بطول (300)م ، وذلك ضمن المربع السكنى بمنطقة الصرف الصحى والذى يضم شوارع (عوض الجندى ، طه الديب ، أحمد الديب ، حامد راشد ، مدبولى زهير ، المضيفة ) بإجمالى أطوال 1200 م ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لإزالة أعمدة الإنارة بشارع أحمد الديب لتوسعة الطريق وتسهيل حركة المواطنين ، وكذا المتابعة الميدانية لخطة الرصف الجديدة الجارى تنفيذها بنطاق المدينة لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز ، وأشارت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أن إجمالى عدد الشوارع المستهدف رصفهم بالخطة الجديدة بلغ (34) شارع وموزعة على (6) مربعات سكنية بتكلفة اجمالية (30 مليون و 600 ألف جنيه) .