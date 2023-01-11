محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة ويطمئن على سير العمل

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروع الـ30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، وذلك لمتابعة المشروع والاطمئنان على سير العمل به وذلك فى إطار حرص المحافظة على دعم القطاع الداجنى وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتفقد المحافظ، بعض عنابر التربية للدجاج وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلى، حيث استمع إلى شرح تفصيلى من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة، موجها بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة إسهاما من المشروع فى رفع العبء عن كاهل مواطنى المحافظة، موجها أيضا بسرعة الانتهاء من إجراءات تشغيل مصنع الأعلاف للمساهمة فى خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الأعلاف لزيادة الإنتاجية موجها بالمتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية واستخدام أحدث الأساليب فى تربية الدواجن.

كما وجه المحافظ، أيضا بسرعة البدء فى استغلال المساحات والمتخللات من الأراضى لإقامة مشروعات زراعية عليها بعد الدراسة التى أعدتها جامعة بنها لاختيار أنسب المشروعات الزراعية لإقامتها، كزراعة النخيل والصوب الزراعية حيث يحتوى المشروع على أكثر من 20 فدانا سيتم زراعتهم بزراعات لا تضر بقطيع الدواجن لزيادة استثمارات المشروع وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى تطوير مصنع الأعلاف لزيادة الطاقة الإنتاجية له.

وأشار الهجان، إلى أن هذا المشروع تبلغ الطاقة الإنتاجية له حوالى 30 مليون بيضة فى العام الواحد ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل "2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج " وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكدًا أن المشروع يساهم فى بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال جولته الدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى، ومجدى نجاح رئيس مدينة الخانكة.