لجنة الفكر القانونى بنادى المحامين بالشرقية تنظم ندوة عن المرافعات الذكية

الشرقية فتحية الديب

نظمت لجنة الفكر القانونى بنادى المحامين، اليوم، ندوة بعنوان المرافعات الذكية فى القضايا الجنائي، وذلك فى أولى فاعليات نشاط لجنة الفكر القانونى بالشرقية برئاسة أشرف الزهوى، المحامى بالنقض، وعضوية ماهر أبو سريع، ممثل الشباب، وآيات عميرة، ممثلة عن المرأة وبحضور أحمد الزمار، نقيب محامين بلبيس، ولفيف من أعضاء، نقابة محامين بلبيس.

وعرض رئيس اللجنة أهداف الفكر القانونى وقيمتها وسبل تفعيلها، فيما تحدث ماهر أبو سريع، عن فكر الشباب وطموحه فى تطوير مهنة المحاماة فى ظل التحول الرقمى، وأوضحت آيات عميرة، الدور المهم للمرأة فى المجتمع وتخصصها فى عالم المحاماة.

بدأت فعاليات الندوة بكلمة للمستشار عمر جاد، تحدث خلالها عن مرافعة له فى قضية اتجار فى المخدرات وكيف استطاع الحصول على البراءة، ثم تحدث السيد عبدالحميد، عن براعة المحامى أمام محكمة الجنايات وكيف ينظم تفكيره عند بحث القضايا الجنائية، فى إشارة إلى أنه قد حصل على البراءة لاختلاف ساعة إصدار الإذن مع ساعة ضبط المتهم والقبض عليه.

واستمرت الندوة نحو ثلاث ساعات، تحدث فيها أكثر من عشر أستاذة من المحامين، وسط حضور أعداد كبيرة فاقت التوقعات، فيما حرصت اللجنة على تكريم عدد من كبار المحامين.

من جانبه، أشاد المستشار محمود تفاحة، نقيب المحامين الشباب فى الشرقية، بجهد اللجنة وفكرها، داعيا إلى تقديم فعالياتها المقبلة فى العاشر من رمضان.

واختتمت اللجنة الندوة بتقديم شهادات تقدير لعدد من كبار المحامين ومنح جميع الحضور شهادات تقدير رمزية.



















