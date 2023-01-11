اليوم السابع
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قنصل مصر فى هونج كونج يلتقى عددًا من الشركات السياحية

الأربعاء، 11 يناير 2023 08:35 م
قنصل مصر فى هونج كونج يلتقى عددًا من الشركات السياحية جانب من المباحثات
كتب: أحمد جمعة

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فى إطار الحرص على الترويج للسياحة والتعريف بأهم الفعاليات السياحية المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة، التقى القنصل العام باهر شويخى بممثلي عدد من الشركات السياحية العاملة في إقليم هونج كونج، لبحث سبل جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من هونج كونج والأقاليم المجاورة.

 

هذا، واستعرض القنصل العام مقومات المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متميزة، وجذب أكبر عدد من السائحين في ضوء تنامى الطلب على السفر والسياحة، لاسيّما في أعقاب قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا.


وزاره الخارجيه

قنصل مصر في هونج كونج

الشركات السياحيه في هونج كونج

اخبار مصر

السياحه في مصر



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