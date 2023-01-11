فرحة كبيرة وطفلة تلهو بضحكاتها مع بدء موسم حصاد اليوسفى بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" فرحة طفلة فى قلب مزرعة الملك فاروق بمدينة إسنا جنوب الأقصر، وذلك مع بدء والدها والعمال فى موسم حصاد اليوسفي ضمن الموالح رسمياً بالمزرعة، بإشراف المهندس الحسينى يوسف مهندس مزرعة بساتين المطاعنة الشهيرة بمزرعة الملك فاروق جنوب الأقصر، والمهندس أحمد عبد الحميد صاحب مزارع خضراوات وفاكهة بإسنا.

وانطلقت الطفلة "مي الحسيني" ابنة مهندس ومسئول المزرعة ببراءة وسط محصول اليوسفي، وهى تلهو فرحاً بالموسم الجديد وتلعب باليوسفي بهجة ببدء الموسم فى الحصاد والتجميع قبل التوريد للأسواق، حيث يقول المهندس الحسينى يوسف مهندس مزرعة بساتين المطاعنة الشهيرة بمزرعة الملك فاروق جنوب الأقصر، إنه تم البدء فى موسم حصاد الموالح من اليوسفي والبرتقال وهى فاكهة الشتاء الشهيرة التى لا تخلو من المنازل طوال أيام البرودة والطقس المتقلب للعلاج من البرد، والحصول على كميات من فيتامين سي وغيرها من الفوائد.

وأضاف المهندس الحسينى يوسف لـ"اليوم السابع"، أن المزرعة تضم أكثر من 3 آلاف شجرة مانجو بأنواع مختلفة، كما تضم أكثر من 4 آلاف و500 شجرة برتقال موالح متنوعة، تشمل "برتقال ويوسفي بلدى والخليلي الأحمر والخليلي الأبيض وبرتقال بلدى وصيفي وبذرة وبصرة وليمون مالح"، وحوالى 135 شجرة نخيل برحى، و65 شجرة نخيل بلح سيوة وأصناف بلدى.

وأوضح مهندس مزرعة بساتين المطاعنة الشهيرة بمزرعة الملك فاروق جنوب الأقصر أنه يتم العمل بموسم حصاد الموالح والتى تضم أكثر من صنف ومنها (اليوسفى البلدى والبذرة)، بجانب (البرتقال البلدى والسكرى والخليلي الأحمر والخليلي الأبيض)، حيث تمتاز بجودة الفاكهة فهى تعتبر من المزارع الأولى على مستوى الجمهورية بالنسبة لمزارع وزارة الزراعة، حيث أنها تضم 45 فدان موالح من أصل حوالى 2000 فدان، ومعدل إنتاج الفدان الواحد من 10 لـ15 طن برتقال ويوسفي، حيث أن المزرعة أنشئت عام 1934 بعهد الملك فاروق، ويتم عمل برامج مكافحة وتقليم وحماية على مدار الساعة فى المزرعة لحماية كافة المحاصيل داخلها.



العمال-على-الأشجار-خلال-الحصاد



العمل-فى-حصاد-البرتقال-من-الأشجار



المهندس-أحمد-عبد-الحميد-يشرح-تفاصيل-الحصاد



المهندس-الحسينى-يوسف-مهندس-مزرعة-بساتين-المطاعنة



جانب-من-البرتقال-على-الأشجار-داخل-المزرعة



حصاد-البرتقال-فى-موسم-الشتاء-بالأقصر



دواء-البرد-حصاد-الموالح-فى-مزرعة-الملك-فاروق-بإسنا



فرحة-موسم-حصاد-البرتقال