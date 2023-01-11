ضبط 3 طن مكرونة بدون فواتير وقضايا عدم إعلان عن الأسعار بالمحلة

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية مكبرة بناءً علي تعليمات هيئة الرقابة الإدارية، تشكلت حملة مفتشي الرقابة التجارية بمركز المحلة تحت إشراف عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية وعضوية محمد فوزي واحمد فاروق وتامر الاشعل من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية والمحاسب حازم طه مدير مكتب تموين مركز المحلة.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل لبيع المواد الغذائية لحيازته 300 شيكارة مكرونة زنة الشيكارة 10 كجم باجمالي 3 طن لمخالفة القرار الوزاري 330 لسنة 2017 لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالفواتير الدالة على مصدر شرائها، وضبط صاحب محل بقاله لحيازته 146 كيك شيكولاته منتهية الصلاحية معروضة داخل المحل بغرض البيع مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

وتحرير محضرين لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وكذا تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار مواد غذائية معروضة بغرض البيع لجمهور المستهلكين، وحرزت المضبوطات علي ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كما شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناءً على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة برئاسته وعضوية ياسر مراد مدير الإدارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة.