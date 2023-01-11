ضبط كميات سلع منتهية الصلاحية وصاحب مخبز تصرف فى 2 طن دقيق بلدى بسوهاج

سوهاج: عمرو خلف

شنت مديرية التموين بسوهاج برئاسة محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين، ومحمد حسين وكيل المديرية لشؤون الرقابة، حملة على المخابز والأسواق بمدينة سوهاج وتم ضبط 150كيلو سلع غذائية منتهية الصلاحية كما تم ضبط صاحب مخبز تصرف فى 2 طن ونصف دقيق بلدى ببندر سوهاج.

وأشرف على الحملة رانيا عاطف بكر رئيس قسم الإرشاد الاستهلاكى بإدارة حماية المستهلك، وعلا حسن عبد المتجلى مفتش بإدارة حماية المستهلك وثروت حسين محمد. موظف حمايةالمستهلك.

كما تم المرور والتفتيش على مخابز وأسواق سوهاج، وتم تحرير محضر جنح انتهاء صلاحية،محضر جنح عدم إعلان أسعار سلع غذائية محضر جنح عدم حمل شهادة صحية.محضر تصرف 50 شكارة - مخبز بلدى، محضر عدم نظافة وتطوير المخبز - مخبز بلدى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بناءًا على تعليمات المهندس وكيل وزارة التموين بسوهاج، والمهندس محمد حسين دياب وكيل المديرية لشئون الرقابة وسحر حامد عجاج مدير إدارة حماية المستهلك بسوهاج.

كان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد عقد اجتماعا فى وقت سابق لبحث استعدادات المحافظة لإقامة معارض "أهلا رمضان"، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بحضور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، واللواء أشرف نصحى رئيس جهاز حماية المستهلك بسوهاج، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، ومملثى مباحث التموين، والشركة المصرية لتجارة الجملة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى إقامة معارض "أهلا رمضان" بجميع مراكز المحافظة خاصة التى لا يتوفر بها أفرع للشركة المصرية لتجارة الجملة، وتوفير كافة السلع الغذائية اللازمة للأسرة المصرية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة، لافتا إلى ضرورة التنسيق التام بين مديرية التموين وجميع الجهات المعنية لإقامة تلك المعارض واستمرارها طوال الشهر الكريم.