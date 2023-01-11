ضبط عاطل وبحوزته كمية من الهيروين وفرد خرطوش بدسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكن رجال مباحث مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، من ضبط عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزته كمية من الهيروين ، حيث تم تحرير المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفرالشيخ ، بورود معلومات أكدتها تحريات رئيس مباحث مركز شرطة دسوق من قيام عاطل ، من ذوي المعلومات الجنائية بمركز دسوق يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة بنطاق المركز والمدينة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم 34 سنة ، عاطل ويقيم بمركز دسوق، وبتفتيشه، عثر بحوزته على 75 تذكرة هيروين، وفرد خرطوش ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها ،وتحرر المحضر اللازم ، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتولت التحقيق.