اليوم السابع
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ضبط عاطل وبحوزته كمية من الهيروين وفرد خرطوش بدسوق

الأربعاء، 11 يناير 2023 09:52 ص
ضبط عاطل وبحوزته كمية من الهيروين وفرد خرطوش بدسوق كلابشات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكن رجال  مباحث مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، من ضبط  عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزته كمية من الهيروين ، حيث تم تحرير المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفرالشيخ ، بورود معلومات أكدتها تحريات رئيس مباحث مركز شرطة دسوق من قيام  عاطل ، من ذوي المعلومات الجنائية  بمركز دسوق  يقوم  بالاتجار فى المواد المخدرة بنطاق المركز والمدينة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم 34 سنة ، عاطل ويقيم بمركز دسوق، وبتفتيشه، عثر بحوزته على 75 تذكرة هيروين، وفرد خرطوش ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها  ،وتحرر المحضر اللازم ، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت  حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتولت التحقيق.


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