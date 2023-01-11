صحة الشرقية تقدم الرعاية الأولية لأكثر من 10 مليون متردد علي الوحدات الصحية

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، انه وفي ظل أعمال التطوير ورفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة ، قدمت المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم 478 وحدة، الخدمات الطبية لعدد 10 مليون 405 الف 586 مواطن متردد عليها، وذلك خلال عام 2022.

تنوعت الخدمات الطبية بين توقيع الكشف الطبي بعيادات طب الأسرة لهذه المراكز والوحدات على 2مليون 249 الف 868 مريض، وعيادات الأسنان 610 الف 306 مريض، والتعامل مع115243 مواطن بأقسام الإستقبال والطوارئ، بالإضافة لخدمات متابعة الحوامل الجدد بواقع105 الف 244 سيدة، والحوامل المترددة بواقع 280 الف 184 سيدة، وخدمات متابعة الأطفال مليون 94 الف807 طفل، وتقديم التطعيمات الروتينية لـعدد مليون و 200 الف930 طفل، بجانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 2 مليون 523 الف 670 سيدة، والخدمات المعملية لـعدد 2 مليون 225 الف 334 مواطن.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بجانب العمل علي تطوير ورفع كفاءة الخدمة بمختلف المراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر للإدارة العامة للطب الوقائي، وإدارة الرعاية الأولية، ومديري الإدارات الصحية، وجميع الفرق الطبية وجميع العاملين والمشاركين في هذا العمل بالوحدات والمراكز الطبية، نظراً للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.