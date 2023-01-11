شروط المشاركة فى مسابقة السنة النبوية بالأوقاف.. 20 ألف جنيه للمركز الأول

كتب على عبد الرحمن

بدأت وزارة الأوقاف، تلقى طلبات المشاركة فى مسابقة السنة النبوية المشرفة لعام 2023، وذلك فى حفظ وفهم ودراسة 100 حديث مختارة ومحددة، ضمن حرص الوزارة على خدمة السنة النبوية المشرفة المصدر الثانى للتشريع فى ديننا الحنيف، والعمل على فهم مقاصدها فهمًا صحيحًا.

وفيما يلى فروع وشروط المشاركة فى مسابقة السنة النبوية المشرفة لعام 2023 والجوائز التى سيتم منحها للفائزين:

1. الفرع الأول: للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وأعضاء وعضوات هيئة التدريس.

2. الفرع الثاني: للطلاب والطالبات الجامعيين وطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، والتربية والتعليم، والمعلمين والمعلمات، والأطباء والطبيبات، والمهندسين والمهندسات، والحرفيين والحرفيات، وأصحاب المهن وغيرهم من جميع الراغبين والراغبات فى المشاركة بهذه المسابقة.

جوائز المسابقة لكل فرع على حدة:

1. الأول: 20 ألف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 75 % فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة.

2. الثانى: 15 ألف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 70 % فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة.

3. الثالث: 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 65 % فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة.

4. الرابع: 5 آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 60 % فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة.

5. 10 جوائز قيمة كل جائزة 2000 جنيه بشرط الحصول على 55% فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة.

6. 5 جوائز قيمة كل جائزة ألف جنيه.

7. 10 جوائز تشجيعية (موسوعة الأحاديث القدسية).

فرع خاص بالقيادات الدعوية بالوزارة (درجة مدير عام فصاعدًا) بالديوان العام والمديريات الإقليمية والجهات التابعة لها، ويخصص له ست جوائز على النحو التالي:

1. الفائز الأول 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير.

2. خمس جوائز قيمة كل جائزة 5000 جنيه وشهادة تقدير.

3. خمس جوائز عبارة عن شهادة تقدير.