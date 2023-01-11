شباب كفر الشيخ ينظم المعسكر التدريبى لعشائر الجوالة لإدارة الأزمة بمطوبس

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت إدارة شباب مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، المعسكر التدريبى لدرء المخاطر وإدارة الأزمات والكوارث لعشائر الجوالة من مراكز شباب « خليج بحرى، برج مغيزل، والجزيرة الخضراء، برمبال، معدية مهدى،خليج قبلى، خان الجني» بحضور 30 شابا من أعضاء الفرق الكشفية بنادى المعلمين، اليوم الأربعاء برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المعسكر التدريبى لدرء المخاطر لأعضاء الجوالة بمراكز الشباب، يهدف إلى تدريبهم على مواجهة المخاطر والتخطيط الناجح لمواجهة تداعيات الأزمة التى قد تواجههم أثناء مشاركتهم كمتطوعين، كما يتم تقديم مفهوم الأزمة والكارثة والتفريق بين أنواع الأزمات وكيفية التصدى لها خلال محاضرة نظرية يتبعها تدريب عملى على التخييم وإقامة المعسكرات فى حالة حدوث الكارثة.

قدم التدريب بمعسكر مطوبس أحمد عطية القائد الكشفى، وبالجانب النظرى أوضح مفهوم الأزمات وسماتها وخصائصها ومراحل تطورها وكيفية التعامل مع كل مرحلة حتى تلاشى الأزمة، تلى ذلك اختبار عملى على عملية الإخلاء السريع والآمن فى حالات الكوارث الطبيعية والتدريب العملى على استخدام صفارات الإنذار دون تسرع وكيفية تكوين فريق إدارة الأزمة والتزام كل فرد بدوره المطلوب منه والتخطيط الجيد لتخطى ذلك الحدث.

يعد المعسكر المقام بنادى المعلمين بمطوبس، ضمن سلسلة من المعسكرات المتتالية التى ستقام فى جميع إدارات الشباب على مستوى المحافظة وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزى حسيب مدير إدارة المشروعات وعبد الفتاح الوكيل منسق الجوالة بالمديرية.



المشاركون في المعسكر التدريبي للجوالة بمطوبس



تدريبات لاعضاء عشيرة الجوالة