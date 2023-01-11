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دعما للاقتصاد وصونا للمدخرات.. أسباب تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار.. إنفوجراف

الأربعاء، 11 يناير 2023 07:29 م
دعما للاقتصاد وصونا للمدخرات.. أسباب تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار.. إنفوجراف أسباب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار

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تحرك سعر سرف الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم في معظم البنوك المصرية إلى مستويات منخفضة ، ما أثار موجة من التساؤلات بين المواطنين عن أسباب ونتائج هذا الارتفاع.

نرصد في هذا الإنفوجراف أهم الأسباب التي دفعت البنك المركزى لهذا الإجراء.

الدولار (1)
الدولار (1)


 

•مواجهة السوق السوداء

تحريك سعر الجنيه يقود إلى توحيد سعر الصرف ووقف الازدواج والمضاربات


 

•حفظ المدخرات

المضاربة على الدولار أضرت بمدخرات المصريين بسبب التضخم وازدواج سعر الصرف

 

الدولار (2)
الدولار (2)


 

•استقرار السوق

تسببت السوق السوداء فى غياب الاستقرار بينما يقود توحيد السعر إلى استقرار السوق

•خفض التضخم

محاربة السوق السوداء وسيلة لخفض التضخم بتخفيض الطلب

•حماية الاحتياطى

المضاربة على الدولار دفعت البنك المركزى لتوفيره من الاحتياطى وتوحيد السعر فى السوق يعزز الاحتياطى النقدى واستقرار الاقتصاد

الدولار (3)
الدولار (3)


 

•جذب الاستثمار

يحجم المستثمر الأجنبى عن العمل حال ازدواج سعر الصرف وهنا يُمثل توحيد السعر أداة جذب مهمة للاستثمار

•دعم الصادرات

انخفاض قيمة الجنيه تعزز تنافسية الصادرات المصرية عالميا ما يزيد الطلب عليها ويوفر موارد دولارية

•خفض الواردات

انخفاض الجنيه يقلل تنافسية الواردات مقابل المنتج المحلى ما يُخفض الطلب على الاستيراد ويدعم الصناعة والإنتاج الوطنيين.


الدولار

سعر الدولار

سعر صرف الجنيه امام الدولار

سعر الجنيه امام الدولار

الدولار والجنيه

اليوم السابع بلس



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