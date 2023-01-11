حبس المتهم بقتل شاب بإطلاق النار عليه فى كرداسة 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم ب قتل شاب بإطلاق النار عليه في كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة في وقت سابق بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب بإطلاق النار عليه في كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شاب لاعتداء في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأشارت تحريات رجال المباحث أن شاب تعرض لاعتداء وإطلاق النار عليه، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية مرتكب الجريمة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.