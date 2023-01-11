جنايات بنها تؤجل نظر قضية مقتل شخص بطوخ لجلسة 12 فبراير

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، تأجيل نظر قضية مقتل شخص على يد آخران باستخدام سلاح نارى "خرطوش"، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة 12 فبراير المقبل وذلك للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضة أن المتهمين وهم "ك.ع.ع" و"م.ح.ا" قتلا المجنى عليه "ع.ش.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش، وأطلق المتهم الأول صوبه أعيرة نارية من السلاح حوزته قاصدًا من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة أن ذلك تم حال تواجد المتهم الثانى فى مسرح الجريمة للشد من أزره محرزًا سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، كما أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى دون أن ترخيص بحيازته أو إحرازه.