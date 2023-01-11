تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان للطلاب غير القادرين بمدارس المحلة

الغربية محمد طارق

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بقيادة أحمد حمدى عبدالمتجلى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، معرض لتوزيع الملابس الجديدة على الطلاب الأيتام وغير القادرين بمدارس قرى الشعبية وكفر حجازى والجمهورية بمركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، وفى إطار خطة الحماية الاجتماعية والتى يقوم بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

واكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الطلاب الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددأ على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، برئاسة أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل مديرية التضامن بالغربية، أطلقت مبادرة انسانية جديدة تحت عنوان "كفالة إطعام" تهدف إلى دعم الطفل اليتيم من خلال توفير أبسط أحتياجاته وهى الطعام والتغذية السليمة وذلك لكى ينمو نمو طبيعى، حيث أن التغذية دورًا مهمًا وأساسيًا لصحة الطفل وحتى يستطيع جسمه وأعضائه المختلفة النموّ بشكلٍ سليم.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، أن مبادرة "كفالة إطعام" جاءت تأكيدًا على اهتمام الجمعيات الأهلية لهذه الشريحة، وتستهدف تلبية وتأمين احتياجات الأطفال الأيتام فى قرى ونجوع محافظة الغربية الأشد احتياجًا، من خلال توفير الغذاء الجيد والتغذية السليمة، فضلا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.