تعرف على تفاصيل فوز استاذة بعلوم القاهرة بجائزة الجامعة 2022

فازت الدكتورة مروة البدرى محمد خليفة بكلية العلوم بجائزة جامعة القاهرة التشجيعية، وذلك لإساهمها فى النشر العلمى فى مجال الكيمياء التحليلية، موضحة أن أبرز الأبحاث العلمية والنشر العلمى الذى تقدمت به إلى لجنة التقييم تناول مجال عمل المجسات من خلال استخدام أدوات صغيرة وبسعر مناسب ويعطى دقة عالية وعلى سبيل المثال قياس نسبة ملوثات المياه .

وأضافت الدكتورة مروة البدرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن من ضمن الأبحاث أيضا تقدير التركيز فى بعض الأدوية ونسب المواد الفعالة للتأكد ما اذا كان هناك نسبة أو نقصان فى أى مادة بالدواء المدونة على العبوة أم هناك تلاعب بها، بالإضافة إلى مجسات لقياس العناصر الثقيلة فى الأكل .

وأعربت الدكتورة مروة البدرى عن سعادتها على ادراجها ضمن قائمة علماء جامعة القاهرة الفائزين بجوائزعام 2022، مؤكدة أن ذلك خطوة مهمة وتحفيز للأساتذة للعمل على تقديم المزيد من الجهد فى سبيل النهوض بالبحث العلمى وربطه بالخطة التنموية للدولة.

واعتمدت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2022، بأنواعها: التميز العلمى، والتقديرية، والتفوق العلمى، والتشجيعية، والاختراع، وجائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكرى والأدبى، وجائزة الأميرة فاطمة، حيث فاز بالجوائز 41 عالمًا وباحثًا من مختلف القطاعات الأكاديمية.

وعلى جانب آخر، كان تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من مركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم والاعتماد، حول موقف كليات الجامعة ومعاهدها وبرامجها من الاعتماد المحلى والدولى، وشهادات الأيزو الحاصل عليها معامل ومراكز الجامعة ومستشفياتها، فى إطار النقلة النوعية التى حققتها الجامعة فى الاعتماد الدولى الأكاديمى والإدارى، وتحسين جودة الأداء الإدارى وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع تقدم خدمات تعليمية مميزة بما يعكس نجاح الجامعة فى تطبيق المعايير الدولية للجودة والمنظومة الإدارية الحديثة التى تم انتهاجها.

وأشار التقرير إلى الحصول على 48 من شهادات نظم الإدارة الدولية (الأيزو) التى حصلت عليها كليات ومعاهد وإدارات الجامعة، حيث حصلت 24 إدارة، ومركز، وكلية ومعهد على العديد من شهادات إدارة النظم منها الأمانة العامة للجامعة و22 جهة تابعة حاصلة على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، و9 جهات حاصلة على شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015، و8 جهات حاصلة على شهادة نظام السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018، و6 جهات حاصلة على شهادة نظام إدارة التعليم ISO 21001:2018، علاوة على حصول عدد من الجهات على شهادة نظام تقييم خدمات التعليم ISO 299990:2010، وشهادة نظام إدارة مكافحة الرشوة والفساد ISO 37001:2016، وشهادة استمرارية الأعمال ISO 22301:2018.

وأوضح التقرير أن لدى مراكز ومعاهد ومستشفيات وكليات جامعة القاهرة 20 معملا معتمدا من المجلس القومى للاعتماد (إيجاك)، و4 حاصلة على شهادة ISO /IEC15189:2012، و16 معمل حاصل على شهادة ISO/IEC17025:2017.