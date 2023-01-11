وقال مدفيديف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، " إن إنتاج وإصلاح وتوريد الدبابات مهمة في غاية الأهمية، موضحا أن الغرب مول تحديث 100 دبابة من طراز (تي ـ 72) السوفيتية لإمداد أوكرانيا بها، مؤكدا ضرورة أن تقوم موسكو بتطويرها بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وأشارت القنا ة الإخبارية إلى أن قرار إنشاء مجموعة العمل لمراقبة إنتاج الأسلحة يهدف إلى رفع جاهزية الجيش الروسي وتوفير متطلبات العملية العسكرية بأحدث المعدات.