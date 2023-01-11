وقع نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى دميترى مدفيديف، اليوم الأربعاء، قرارا بتشكيل مجموعة عمل لمراقبة إنتاج الأسلحة والمعدات الخاصة بهدف رفع جاهزية الجيش الروسى.
وقال مدفيديف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، " إن إنتاج وإصلاح وتوريد الدبابات مهمة في غاية الأهمية، موضحا أن الغرب مول تحديث 100 دبابة من طراز (تي ـ 72) السوفيتية لإمداد أوكرانيا بها، مؤكدا ضرورة أن تقوم موسكو بتطويرها بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وأشارت القنا ة الإخبارية إلى أن قرار إنشاء مجموعة العمل لمراقبة إنتاج الأسلحة يهدف إلى رفع جاهزية الجيش الروسي وتوفير متطلبات العملية العسكرية بأحدث المعدات.
يذكر أن وكالة "سبوتنيك" حصلت على لقطات فريدة تُظهر تشغيل أقوى مدفع هاون 2إس4 "تولبان" ذاتي الدفع في العالم، بمنطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا.
وأضافت "يمكن رؤية إصابات دقيقة على الهدف والانفجارات، مما يؤدي إلى تدمير التحصينات الخرسانية الصلبة للمنشأة العسكرية الأوكرانية".
ولفتت إلى أن "تولبان" هو مدفع هاون ذاتي الحركة وحيد في العالم من عيار 240 ملم، ويصل مدى إطلاق القذيفة التقليدية إلى 10 كم، ويصل مدى إطلاق القذيفة النشطة إلى 20 كم.
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