برلمانى إسرائيلى يدعو لاعتقال زعيم المعارضة.. ويصف دعوات العصيان بـ"الخيانة"

وكالات

طالب برلماني إسرائيلي باعتقال زعيم المعارضة يائير لابيد، ووزير الدفاع الأسبق بيني جانتس، وذلك ردا على دعوات العصيان المدني الذى دعا لها زميله بالكنيست فى وقت سابق، معتبرا أن مثل هذه الدعوة خيانة.

ونقلت القناة الـ 13 العبرية، مساء الثلاثاء، عن تسفيكا فوغل، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، مطالبته باعتقال كل من غانتس ولابيد، بدعوى تحريضهما على التمرد.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن فوغل وهو ضابط في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي برتبة عميد، أن غانتس ولابيد، ومعهما آخرون، منهم وزير الأمن الداخلي السابق، الجنرال موشيه بوغي يعالون، يحرضون الناس على التمرد، ويطالبون بخروج الناس إلى الشوارع.

وأوضح فوغل ضمن سلسلة تصريحاته أن مثل هذه الدعوة المطالبة بالتمرد والعصيان على حكومة بنيامين نتنياهو تعد بمثابة "خيانة للوطن"، وهو سبب كاف لاعتقال هؤلاء، خاصة لابيد رئيس الوزراء الأسبق، وغانتس وزير الدفاع الأسبق في حكومته.

وتوافق ألموغ كوهين، نائب الوزير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع ما ذكره عضو الكنيست، تسفيكا فوغل، من أنه في حال عدم توقف كل من لابيد وغانتس ويعالون ومعهم يائير جولان الذي دعا إلى عصيان مدني في بلاده، ضد حكومة نتنياهو، فإنه يجب اعتقالهم.

وكان تسيفكا فوغل قد حذر نتنياهو من أنه يدير حربا أهلية في إسرائيل من خلال تهديده لتماسك وقوة المجتمع الإسرائيلي، مشيرا إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي يسير في طريقه محدثا زلزالا في البلاد.