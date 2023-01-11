اليوم.. آخر فترة للمعرض العربى للأسر المنتجة "بيت العرب"

كتب مدحت وهبة

يستمر المعرض العربى للأسر المنتجة بيت العرب"، الذى تنظمه وزارة التضامن بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت رعاية رئيس الجمهورية فى استقبال الجمهور بقصر القبة الرئاسي حتى أخر فترة اليوم الأربعاء بمشاركة 12 دولة عربية.

يعد المعرض العربى للأسر المنتجة أحد الفرص الهامة التى تمكن من النهوض بقطاع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتراثية العربية وتبادل الخبرات بين الدول العربية فى هذا المجال، كما يشكل فرصة للترويج للمنتجات من خلال المعروضات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية، مشيرة إلى أن المعرض سيقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسى بمحافظة القاهرة، كما أن المعرض مفتوح مجانا للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء من بوابة رقم (1) بقصر القبة، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة على الموقع ويشهد مشاركة 12 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

وكان السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى قد افتتاحا المعرض العربى للأسر المنتجة بيت العرب"، الذى تنظمه وزارة التضامن بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت رعاية رئيس الجمهورية فى الفترة من 5 يناير وحتى 11 يناير الجارى، بمشاركة 12 دولة عربية.