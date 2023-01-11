المشدد 15 سنة لعامل قتل جاره خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامى وردخان، وأمانة سر حلمى محمود، بالسجن المشدد لمدة 15 عام، لعامل، لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين"، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة بمنطقة طنان دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1345 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 953 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "صبرى م ح"، 33 سنة، عامل، مقيم منطقة طنان دائرة مركز شرطة قليوب، قتل المجنى عليه "مصطفى ش ش"، 34 سنة، عامل، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، واعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، موضوع الاتهام التالى، وتوجه إلى مكان حيث أيقن تواجد المجنى عليه به.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم ما أن ظفر بالمجنى عليه حتى استل سلاحه الأبيض "سكين"، وسدد إلى المجنى عليه عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بجسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات.