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المرور يضبط 49016 مخالفة فى حملات موسعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 11 يناير 2023 11:22 ص
المرور يضبط 49016 مخالفة فى حملات موسعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 49016 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 16900 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 310 مخالفة السير بدون تراخيص و12 دراجة نارية مخالفة، وضبط 34 مخالفة موقف عشوائى و12 مخالفة شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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