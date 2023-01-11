المؤبد لعاطلين بتهمة ترويج الهيروين فى منطقة المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، بالسجن المؤبد لعاطلين، بتهمة ترويج مخدر الهيروين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة تجارتهما.

البداية كانت بتلقي إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة وأسلحة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها علي عملائهما بالمنطقة، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.