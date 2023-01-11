وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن القوات المسلحة الروسية قصفت معاقل العدو في مدينة سوليدار، وحررت بلدة بودغورودنويه ، كما أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" في دونيتسك، وتصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك في الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف كوناشينكوف أنه تم تصفية 4 مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدة كوزمينو في لوغانسك وغابات سيريبريانسكي، حيث بلغت الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية 90 جنديا بين قتيل وجريح، ومدرعتين قتاليتين و3 مركبات.

وتابع أنه نتيجة لأضرار النيران التي لحقت بوحدات اللواء الميكانيكي رقم 61، ولواء الدبابات رقم 17 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تصفية ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا ودبابة واحدة و3 مدرعات قتالية ومركبتين ، كما تعرض مركز القيادة والمراقبة التابع لكتيبة لواء المشاة الآلي رقم 57 للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف من قبل الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية بالقرب من مدينة أرتيوموفسك بدونيتسك ، وأصيبت 74 وحدة مدفعية ونقاط تمركز للأفراد والمعدات العسكرية في 113 مقاطعة .

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنه خلال القتال المضاد للبطاريات في مواقع إطلاق النار تم تدمير نظام مدفعي M777 أمريكي الصنع بالقرب من بلدة بيلوغوروفكا بدونيتسك ، و2 مدفع أوكراني ذاتي الدفع 2S7 "بيون" في منطقة رايغورودوك ومدفع هاوتزر بمقطورة D-20 في منطقة بلدة كولوديزي ، ومدافع هاوتزر من طراز D-30 في مناطق بلدات بيريستوفويه بمنطقة خاركوف وبوبيدا بدونيتسك ، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "غفوزديكا" 2S1 في منطقة بلدة بافلوفكا.

كما تم تدمير الرادرات المضادة للبطاريات صناعة أمريكية في منطقة مدينة أرتيوموفسك بدونيتسك ، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين، واعترضت 5 صواريخ من راجمات "هيمارس" و"أولخا".

