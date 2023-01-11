الداخلية تكشف ملابسات فيديو إنقاذ سيدة من السقوط بشرفة شقة فى الغربية

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً محاولة إحدى الفتيات إنقاذ سيدة من السقوط من شرفة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية.

بالفحص تبين أنه أثناء تنظيف (إحدى السيدات "تعمل طرف أحد الأشخاص") مظلة الشرفة بالشقة محل عملها، اختل توازنها، فأمسكت (إحدى الفتيات "تعمل معها بذات الشقة") بها وتم إنقاذها قبل سقوطها بمساعدة "مالك الشقة"، وبسؤالهم أقروا بما جاء بالفحص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.