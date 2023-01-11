وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن أسعار الوقود في إيطاليا ارتفعت بشكل كبير منذ أن أنهت الحكومة خفض الضرائب في مطلع العام الجديد.

وبموجب المرسوم، سيتعين على محطات الوقود إظهار متوسط السعر الوطني للوقود إلى جانب أسعارها الخاصة، كما سيكون هناك أيضا حد أقصى لكيفية تحديد أسعار الوقود المرتفعة فى المحطات على الطرق السريعة.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاتحاد الأوروبي دعت مجددا، لبذل المزيد من الجهد؛ لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة.