وافقت حكومة رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى على مرسوم لتعزيز شفافية أسعار الوقود لوقف الارتفاع الكبير فى أسعار الوقود بالمحطات.
وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن أسعار الوقود في إيطاليا ارتفعت بشكل كبير منذ أن أنهت الحكومة خفض الضرائب في مطلع العام الجديد.
وبموجب المرسوم، سيتعين على محطات الوقود إظهار متوسط السعر الوطني للوقود إلى جانب أسعارها الخاصة، كما سيكون هناك أيضا حد أقصى لكيفية تحديد أسعار الوقود المرتفعة فى المحطات على الطرق السريعة.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاتحاد الأوروبي دعت مجددا، لبذل المزيد من الجهد؛ لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضافت أنه تم تخصيص ما يقرب من 200 مليار يورو من المنح والقروض منخفضة الفائدة لإيطاليا لخطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود، لجعل اقتصادها أكثر حداثة وأكثر اخضرارا كجزء من برنامج الجيل القادم التابع للاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية.
وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أنه "من الضروري القيام بالمزيد اليوم على مستوى الاتحاد الأوروبي، بدءا بمشكلة الطاقة الباهظة الثمن".
وتابعت: "الوباء ثم الحرب أوصلنا إلى عالم جديد تماما، وضع جيوسياسي جديد لا يمكن الاستغناء فيه عن الوحدة والتماسك على جميع المستويات، ولا يمكننا أن نفشل في الحصول على رؤية بعيدة المدى".
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية: "مشاكلنا الهيكلية هي في المقام الأول نتاج سياسات الماضي قصيرة النظر، بدءا بتلك المتعلقة بالطاقة، ففي الماضي فضل الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك إيطاليا، زيادة مستوى اعتمادهم على الدول الأخرى بدلا من العمل على تنفيذ تدابير تعزز الإنتاج والاستقلال وأمن الطاقة الوطني".
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