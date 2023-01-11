"البيئة" تحدد قيمة رسوم شحن وتفريغ الفحم.. تعرف عليها

حددت وزارة البيئة عبر صفحتها الرسمية، قيمة المصروفات الإدارية والرسوم، الخاصة بشحن وتفريغ الفحم مؤكدة أنه بعد استيفاء تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة تسدد الشركات المتقدمة بطلبات للجهاز بسداد المصروفات الإدارية، والرسوم المقررة قانونا، والمنظمة بالقرار الوزارى رقم 61 لسنة 2016 والمعدل بالقرارات رقم 365 لسنة 2019 ورقم 161 لسنة 2022 والقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2021.

وحددت وزارة البيئة الرسوم والمصروفات الإدارية على النحو الآتي:

اولا المصروفات الإدارية: تحدد فئات مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمتابعة أعمال تفريغ وشحن وتداول، وإعادة شحن الفحم المصدر بمختلف أنواعه بالموانئ البحرية، الموانئ الجوية، والمنافذ البرية، والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية " طوال مدة الأعمال لكل شحنة وفقًا لأنواع التفريغ أو إعادة الشحن المصاريف الإدارية للشحنة الواحدة بالجنيه المصرى، حيث أن الفحم المعبأ فى عبوات مغلقة وداخل حاويات تكون الرسوم خمسة ألاف جنيه، والفحم غير معبأ وموجود على الرصيف خمسة وثلاثون ألف جنيه، والفحم غير معبأ وموجود على المخطاف سبعون ألف جنيه، والفحم غير معبأ، من جهة البحر مائة ألف جنيه، والفحم غير معبأ، من ساحات المصانع المنتجة له خمسة وثلاثون ألف جنيه.

ثانيا الرسوم الإدارية: اكدت وزارة البيئة، أنه تحدد رسوم مقابل إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بتداول أو استخدام كافة أنواع الفحم داخل جمهورية مصر طبقا لنوع الفحم وتكون فئات الرسوم عبارة عن نسبة مئوية من سعر الطن معادلة بالجنيه المصرى، فمثلا الفحم الحجرى (انثراسيت - بيتوميني)تكون بقيمة %0.9، وفحم بترولى %0.9، وفحم كوك %0.3، فحم بترولى مكلسن %0.3، وشركات الاسمنت التى لا تستخدم RDF بنسبة 10%.