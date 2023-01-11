"الأوقاف" تطلق مسابقة قرآنية لأبناء شمال سيناء بجوائز 200 ألف جنيه

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة شمال سيناء فى شهر رمضان المبارك، بحيث يبدأ الإعلان عنها بمديرية أوقاف شمال سيناء خلال أسبوع وتُجرى امتحاناتها فى شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها فى احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أن المسابقة تأتى فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء فى خدمة كتاب الله (عز وجل) والتشجيع على حفظه وفهم معانيه، لافتة إلى المسابقة على أربع مستويات :

• المستوى الأول: المرحلة الابتدائية 7 أجزاء.

• المستوى الثانى: المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.

• المستوى الثالث: المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم.

• المستوى الرابع: مفتوح للجميع فى القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).

وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة فى الإسلام.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، عن إطلاق مسابقة السنة النبوية المشرفة لعام 2023م فى حفظ وفهم ودراسة 100 حديث مختارة ومحددة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على خدمة السنة النبوية المشرفة المصدر الثانى للتشريع فى ديننا الحنيف، والعمل على فهم مقاصدها فهمًا صحيحًا.



وأوضحت وزارة الأوقاف أن المسابقة على النحو التالي:

الفرع الأول: للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وأعضاء وعضوات هيئة التدريس.

الفرع الثاني: للطلاب والطالبات الجامعيين وطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، والتربية والتعليم، والمعلمين والمعلمات، والأطباء والطبيبات، والمهندسين والمهندسات، والحرفيين والحرفيات، وأصحاب المهن وغيرهم من جميع الراغبين والراغبات فى المشاركة بهذه المسابقة.