اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 يناير 2023 01:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الأوقاف" تطلق مسابقة قرآنية لأبناء شمال سيناء بجوائز 200 ألف جنيه

الأربعاء، 11 يناير 2023 12:52 م
"الأوقاف" تطلق مسابقة قرآنية لأبناء شمال سيناء بجوائز 200 ألف جنيه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة شمال سيناء فى شهر رمضان المبارك، بحيث يبدأ الإعلان عنها بمديرية أوقاف شمال سيناء خلال أسبوع وتُجرى امتحاناتها فى شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها فى احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة.

 

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أن المسابقة تأتى فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء فى خدمة كتاب الله (عز وجل) والتشجيع على حفظه وفهم معانيه، لافتة إلى المسابقة على أربع مستويات : 

• المستوى الأول: المرحلة الابتدائية 7 أجزاء.

• المستوى الثانى: المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.

• المستوى الثالث: المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم. 

• المستوى الرابع: مفتوح للجميع فى القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).

وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة فى الإسلام.

 

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، عن إطلاق مسابقة السنة النبوية المشرفة لعام 2023م فى حفظ وفهم ودراسة 100 حديث مختارة ومحددة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على خدمة السنة النبوية المشرفة المصدر الثانى للتشريع فى ديننا الحنيف، والعمل على فهم مقاصدها فهمًا صحيحًا.


وأوضحت وزارة الأوقاف أن المسابقة على النحو التالي:

الفرع الأول: للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وأعضاء وعضوات هيئة التدريس.

الفرع الثاني: للطلاب والطالبات الجامعيين وطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، والتربية والتعليم، والمعلمين والمعلمات، والأطباء والطبيبات، والمهندسين والمهندسات، والحرفيين والحرفيات، وأصحاب المهن وغيرهم من جميع الراغبين والراغبات فى المشاركة بهذه المسابقة.

 


الأوقاف

أوقاف شمال سيناء

شمال سيناء

اخبار الأوقاف

اخبار مصر

الأوقاف اون لاين



الموضوعات المتعلقة

تفاصيل بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والصومالية

الثلاثاء، 10 يناير 2023 02:05 م

وزير الأوقاف يناقش مع قيادات الوزارة خطة العمل خلال المرحلة الراهنة

الإثنين، 09 يناير 2023 10:49 م

وزير الأوقاف: حج المرأة أو أداء العمرة دون محرم من أبواب التيسير وفقه الواقع

السبت، 07 يناير 2023 12:08 م

البابا تواضروس يستقبل وزير الأوقاف وسفير الفاتيكان للتهنئة بعيد الميلاد.. صور

الخميس، 05 يناير 2023 12:52 م

وزير الأوقاف يكلف أيمن أبو عمر بخطبة الجمعة المقبلة من مسجد صلاح الدين بالمنيل

الثلاثاء، 03 يناير 2023 11:45 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة