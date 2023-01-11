الأقصر على طريق التنمية.. تخصيص وحدات بمجمع البغدادى الصناعى لخدمة المستثمرين

الأقصر - أحمد مرعى

يشهد المجمع الصناعي بمنطقة البغدادى فى محافظة الأقصر العمل على قدم وساق لخدمة المستثمرين والشباب، حيث تم داخله حتى الآن تخصيص أكثر من 73 وحدة صناعية، تشمل العمل فى تعبئة الزيوت وصناعة الأحذية والأغطية وغرف تفتيش صرف صحي، والسناكس والمكرونة وحقائب السفر والملابس والمفروشات ومصنعات دواجن واللحوم وغيرها.

ومن جانبه قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إنه يعتبر "المجمع الصناعى بالبغدادى" باكورة المشروعات الصناعية بمحافظة الأقصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يعد أولى خطوات الأقصر على طريق الصناعة والمستقبل الجديد، فقد تم طرحه أمام المستثمرين فى أول منطقة صناعية بمحافظة الأقصر، حيث إن المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالبغدادي مقام على مساحة 49.17 فدان بما يعادل 206.514 م2، وبداخله 206 وحدات (معدنية ) نموذج أ 384م2– نموذج ب 432م2، ويعمل فى القطاعات الصناعية التالية: (هندسى - غذائية - كيماوية - مواد بناء – مفروشات – ملابس جاهزة).

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم بالمجمع حتى الآن التسليم لعدد 73 وحدة منهم 15 وحدة تعمل وتنتج فى مجال الأغذية الخفيفة والزيوت وصناعة الجلود والكيماويات، وعدد 19 وحدة تحت التجهيز، موضحاً أن المجمع نجح حتى الآن فى توفير أكثر من 400 فرصة عمل من مهندسين صيانة وأمن وعمال وخدمات وصنايعية وأفراد بالمصانع المختلفة، ولا تزال تلك الأعداد قابلة للزيادة لدى افتتاح المزيد من المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمجمع الأول من نوعه بالأقصر.

فيما قال المهندس أشرف الحساني، مدير مجمع الصناعات في الأقصر، إنه تم داخل المجمع الصناعى بالبغدادى، تخصيص أكثر من 73 وحدة، وجار الانتهاء من تجهيز المعدات داخل كل وحدة حسب نشاطها ومتوقع أن تصل إلى 100 وحدة يتم تخصيصها للشباب والمستثمرين مع دخول العام الجارى، حيث إنه يوجد إقبال كبير على سحب كراسات الشروط بعد معاينة الوحدات المجهزة بكل الاحتياجات والخدمات المتكاملة، من كهرباء ومياه وأمن صناعي وانترنت وتليفون ومرافق وصرف صحي وكل ما يلزم، مشيراً إلى أنه عقب سحب كراسة الشروط، تبحث هيئة التنمية الصناعية النشاط وإثبات الجدية ومدى ملاءمته للقطاعات الصناعية المعتمدة مثل "الكيماوي - الهندسي - مواد بناء وديكورات - ملابس ومفروشات جاهزة - والقطاع الغذائي"، وتبلغ مساحة الوحدات 384 نموذجا صغيرا و432 كبيرا، وتبلغ عدد الوحدات 206 وحدات صناعية مجهزة على أعلى مستوى.